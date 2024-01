iPad Air mit großem Display: CAD-Zeichnungen bestätigen die Erwartungen

Im vergangenen Jahr hat Apple erstmals seit der Einführung des iPad im Jahr 2010 keine neue Version seines Tablet-Computers vorgestellt. Umso dringlicher scheint die Einführung neuer Modelle in diesem Jahr und allgemein wird erwartet, dass wir spätestens im April die neuen Modelle des iPad Air und des iPad Pro zu sehen bekommen.

Apple wird mit der Einführung der neuen Geräte wohl auch für mehr Durchblick bei seinem iPad-Portfolio sorgen. Kunden sollen dann einfacher zwischen den Produktlinien Air und Pro differenzieren können. Das iPad Air zielt dem Vernehmen nach künftig mit zwei verschiedenen Bildschirmgrößen auf Nutzer, die mehr Leistung und Funktionen wollen, als mit dem Standard-iPad geboten, für die ein iPad Pro aber nicht nur preislich sondern auch von der Leistung her eher der Overkill wäre.

Das neue iPad Air soll dann auf einen M2-Prozessor von Apple setzen, in der aktuellen 5. Generation ist noch ein M1-Chip verbaut. Zudem darf man Verbesserungen bei der integrierten Kamera erwarten. Als größte Neuerung gilt mittlerweile aber als gesetzt, dass Apple zusätzlich zu der Version mit 10,9 Zoll Bildschirmgröße künftig auch ein iPad Air mit 12,9 Zoll großem Bildschirm anbietet.

Zu diesem größeren iPad Air sind mittlerweile auch die ersten, angeblich offiziellen CAD-Zeichnungen aufgetaucht. 91Mobiles hat die hier abgebildeten Grafiken veröffentlicht. Die darin enthaltenen Details bestätigen in erster Linie die bereits bekannten Erwartungen, so wird Apple wohl das bisherige Aussehen des iPad Air weitgehend beibehalten. Auffällig ist einzig die ovale Einfassung von Kamera und LED-Blitz, bei der noch aktuellen fünften Generation des iPad Air waren diese beiden Elemente jeweils separat untereinander platziert. Details wie der Fingerabdrucksensor in der Standby-Taste oder der USB-C-Anschluss gehören ja bereits jetzt schon zur Standardausstattung des iPad Air.