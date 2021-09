Make Sound: Mini-App zum Entdecken neuer Musik

Was in unserem Kurztest noch nicht funktioniert hat war der Abgleich der markierten Favoriten zwischen den App-Installationen auf iPhone und Mac. Die Anwendungen auf den jeweiligen Plattformen merken sich zwar die vergebenen Herzen, synchronisieren diese aber nicht zwischen iPhone und Mac. Hier besserte die seit Februar 2021 erhältliche und seitdem bereits viermal aktualisierte App aber vielleicht noch nach.

Nach dem Start bietet euch Make Sound eine Liste unterschiedlicher Musik-Genres an, aus der ihr ein beliebiges auswählen und hier direkt in einer Handvoll umgehend angebotener Songs stöbern könnt. Die Audio-Empfehlungen lassen sich bei Interesse sofort wiedergeben, was gefällt kann mit einem Mausklick favorisiert werden.

Insert

You are going to send email to