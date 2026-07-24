Mainspring erleichtert den Zugriff auf versteckte Mac-Funktionen

Mit Mainspring ist eine neue macOS-Anwendung erhältlich, die versteckte Systemeinstellungen über eine grafische Oberfläche zugänglich macht. Natürlich gibt es hier mit Apps wie TinkerTool oder Onyx bereits etablierte Lösungen. Mainspring hebt sich hier vor allem durch sein benutzerfreundliches Konzept ab.

Die App richtet sich an Nutzer, die ihr System anpassen möchten, ohne dafür Terminal-Befehle verwenden zu müssen. Im Vordergrund stehen eine einfache Bedienung, eine nachvollziehbare Dokumentation und die Möglichkeit, Änderungen jederzeit per Mausklick rückgängig zu machen.

Versteckte Einstellungen per Mausklick

Mainspring fasst mehr als 90 Einstellungen zusammen, die in macOS standardmäßig nicht über die Systemeinstellungen erreichbar sind. Dazu gehören unter anderem Optionen für den Finder, das Dock, Animationen, Datenschutzfunktionen oder das Verhalten des Macs im Energiesparmodus.

So lassen sich beispielsweise versteckte Dateien dauerhaft anzeigen, Fensteranimationen verkürzen oder der vollständige Dateipfad im Fenstertitel einblenden. Auch die Speicherung von Bildschirmfotos oder das Verhalten des Macs beim Zuklappen können angepasst werden.

Der Zugriff auf eine Auswahl von Funktionen ist über die Menüleiste möglich. Dabei handelt es sich um als „Rezepte“ bezeichnete Zusammenstellungen mehrerer Einstellungen für bestimmte Anwendungsfälle. So gibt es etwa Konfigurationen für eine reduzierte Bildschirmdarstellung, optimierte Finder-Einstellungen, das Arbeiten ohne Ablenkungen oder für Entwickler. Der vollständige Funktionsumfang steht in der Desktop-Anwendung zur Verfügung.

Anpassung per Automatisierung

Mainspring bietet zudem Automatisierungsmöglichkeiten. So lässt sich festlegen, dass bestimmte Szenen automatisch aktiviert werden, wenn eine vorgegebene Bedingung eintritt. Beispiele wären der Anschluss eines externen Monitors, der Wechsel zwischen Akku- und Netzbetrieb, eine bestimmte Tageszeit oder das Starten einer ausgewählten Anwendung.

Auf diese Weise können unterschiedliche Arbeitsumgebungen automatisch geladen werden, ohne dass einzelne Einstellungen manuell geändert werden müssen.

Mainspring ist zum Preis von 29 Dollar als Dauerlizenz erhältlich. Die App kann vor dem Kauf einen Tag lang ohne Einschränkungen getestet werden. Die Vollversion berechtigt zur Installation auf bis zu drei Macs.

Hunderte Tipps auf der Entwicklerseite

Unabhängig davon, ob man die Software kauft oder nicht, lohnt sich ein Blick auf die Webseite der Entwickler. Unter der Rubrik How to tune macOS finden sich dort mehrere Hundert Tipps und Tricks zu versteckten Einstellungen und Funktionen des Mac-Betriebssystems. Zu jedem Eintrag wird erklärt, wo sich die jeweilige Einstellung befindet oder mit welchen Terminal-Befehlen sich die Änderung auch ohne Mainspring vornehmen lässt.