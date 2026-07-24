Neue Werkzeuge für Entwickler
Amazon baut Alexa+ für Smarthome und Buchungen aus
Alexa+ ist hierzulande weiterhin nur im Rahmen eines Vorabprogramms verfügbar. Der offizielle Start ist für September zu erwarten. Derweil baut Amazon den Funktionsumfang der Sprachassistentin weiter aus. Neue Werkzeuge sollen Geräteherstellern und Dienstanbietern ermöglichen, ihre Produkte enger mit der Sprachassistentin zu verknüpfen.
Mehr Funktionen für Smart-Home-Geräte
Laut Amazon nutzen Anwender Alexa+ häufiger zur Steuerung ihrer Smarthomes als die bisherige Alexa. Um den in diesem Bereich verfügbaren Funktionsumfang weiter auszubauen, stellt das Unternehmen ein neues Entwicklerpaket bereit. Hersteller sollen damit auch Gerätefunktionen integrieren können, die bislang nicht über Alexa verfügbar waren.
Anstatt einzelne Einstellungen manuell auszuwählen, sollen Nutzer ihre Wünsche künftig in natürlicher Sprache formulieren können. Alexa+ ordnet die Anfrage anschließend automatisch der passenden Gerätefunktion zu. Als Beispiel nennt Amazon eine Waschmaschine, bei der anhand der Beschreibung der eingelegten Kleidung automatisch ein geeignetes Waschprogramm ausgewählt wird.
Außerdem soll Alexa+ wiederkehrende Abläufe erkennen und passende Automatisierungen vorschlagen. Beispielsweise wird dann die Kaffeemaschine automatisch gestartet, sobald morgens der Wecker läutet.
Zu den ersten Unternehmen, die ihre Smart-Home-Produkte über die neuen Schnittstellen anbinden wollen, zählen laut Amazon unter anderem Bosch, Ecovacs, Govee, Sonoff, Whirlpool, Yale, Tapo, Eufy und Anker.
Mehr Dienste direkt per Sprachbefehl
Neben Smart-Home-Geräten erweitert Amazon auch die Einbindung externer Dienste. Dafür will das Unternehmen auf das Model Context Protocol (MCP) setzen, ein offener Standard, der die Anbindung von KI-Systemen an externe Anwendungen vereinfachen soll.
Über diese Schnittstelle könnten Anbieter bestehende Dienste mit Alexa+ verbinden. Amazon nennt unter anderem Hotelbuchungen, Reiseangebote, Lernplattformen und Meditationsdienste als mögliche Einsatzbereiche. Zu den ersten Partnern gehören hier unter anderem Canva, Virgin Atlantic, Lyft, FlixBus und Greyhound.
Buchungen und Bezahlung innerhalb von Alexa
Auch die Bezahlfunktionen innerhalb von Alexa+ werden erweitert. So sollen sich Aufgaben wie Restaurantreservierungen, Ticketkäufe oder die Buchung verschiedener Dienstleistungen künftig vollständig innerhalb eines Gesprächs erledigen lassen. Für die Bezahlung will Amazon auf die bereits im Kundenkonto hinterlegten Zahlungsdaten setzen.
Ein konkretes Datum für die Bereitstellung der neuen Funktionen gibt es noch nicht. Zunächst stehen die Werkzeuge ausschließlich Entwicklern als Vorschauversion zur Verfügung.
Aktuell spinnt meine Alexa – und ich habe noch nicht mal Alexa+
Freu dich auf Alexa+ ein Riesen unterschied
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist Alexa + deutlich schlechter als die alte Alexa. Wenn ich sie frage, welchen Abfall ich rausstellen muss, dann versteht sie das plötzlich nicht mehr. Früher war das alles kein Problem. Ich stelle auch fest, dass sie mich viel schlechter versteht, obwohl klar und deutlich gesprochen wird. Daraus resultieren dann sehr häufig falsche Aktionen, weil sie den Befehl falsch verstanden hat. Für mich gefühlt im Moment ein deutlicher Rückschritt.
Hier ist alles bestens mit Alexa+. 10 Alexas im Einsatz, die meisten davon schon älter als 5 Jahre! Klappt prima-wird Apple mit den HomePods nicht hinbekommen/wollen sie nicht!