Amazon baut Alexa+ für Smarthome und Buchungen aus

Alexa+ ist hierzulande weiterhin nur im Rahmen eines Vorabprogramms verfügbar. Der offizielle Start ist für September zu erwarten. Derweil baut Amazon den Funktionsumfang der Sprachassistentin weiter aus. Neue Werkzeuge sollen Geräteherstellern und Dienstanbietern ermöglichen, ihre Produkte enger mit der Sprachassistentin zu verknüpfen.

Mehr Funktionen für Smart-Home-Geräte

Laut Amazon nutzen Anwender Alexa+ häufiger zur Steuerung ihrer Smarthomes als die bisherige Alexa. Um den in diesem Bereich verfügbaren Funktionsumfang weiter auszubauen, stellt das Unternehmen ein neues Entwicklerpaket bereit. Hersteller sollen damit auch Gerätefunktionen integrieren können, die bislang nicht über Alexa verfügbar waren.

Anstatt einzelne Einstellungen manuell auszuwählen, sollen Nutzer ihre Wünsche künftig in natürlicher Sprache formulieren können. Alexa+ ordnet die Anfrage anschließend automatisch der passenden Gerätefunktion zu. Als Beispiel nennt Amazon eine Waschmaschine, bei der anhand der Beschreibung der eingelegten Kleidung automatisch ein geeignetes Waschprogramm ausgewählt wird.

Außerdem soll Alexa+ wiederkehrende Abläufe erkennen und passende Automatisierungen vorschlagen. Beispielsweise wird dann die Kaffeemaschine automatisch gestartet, sobald morgens der Wecker läutet.

Zu den ersten Unternehmen, die ihre Smart-Home-Produkte über die neuen Schnittstellen anbinden wollen, zählen laut Amazon unter anderem Bosch, Ecovacs, Govee, Sonoff, Whirlpool, Yale, Tapo, Eufy und Anker.

Mehr Dienste direkt per Sprachbefehl

Neben Smart-Home-Geräten erweitert Amazon auch die Einbindung externer Dienste. Dafür will das Unternehmen auf das Model Context Protocol (MCP) setzen, ein offener Standard, der die Anbindung von KI-Systemen an externe Anwendungen vereinfachen soll.

Über diese Schnittstelle könnten Anbieter bestehende Dienste mit Alexa+ verbinden. Amazon nennt unter anderem Hotelbuchungen, Reiseangebote, Lernplattformen und Meditationsdienste als mögliche Einsatzbereiche. Zu den ersten Partnern gehören hier unter anderem Canva, Virgin Atlantic, Lyft, FlixBus und Greyhound.

Buchungen und Bezahlung innerhalb von Alexa

Auch die Bezahlfunktionen innerhalb von Alexa+ werden erweitert. So sollen sich Aufgaben wie Restaurantreservierungen, Ticketkäufe oder die Buchung verschiedener Dienstleistungen künftig vollständig innerhalb eines Gesprächs erledigen lassen. Für die Bezahlung will Amazon auf die bereits im Kundenkonto hinterlegten Zahlungsdaten setzen.

Ein konkretes Datum für die Bereitstellung der neuen Funktionen gibt es noch nicht. Zunächst stehen die Werkzeuge ausschließlich Entwicklern als Vorschauversion zur Verfügung.