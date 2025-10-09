TinkerTool aktualisiert: Versteckte Einstellungen für macOS 26 Tahoe

Mit der Freigabe von TinkerTool 11.2 passt der Entwickler Marcel Bresink sein Konfigurationswerkzeug an die aktuellen Anforderungen von macOS 26 Tahoe an. Die kostenfreie Mac-Anwendung erlaubt es, versteckte Systemeinstellungen über eine grafische Oberfläche zu verändern, ohne dafür tief ins System eingreifen oder Administratorrechte nutzen zu müssen.

Einfacher Zugriff auf versteckte Einstellungen

Zu den Neuerungen zählt unter anderem die Möglichkeit, den von Apple eingeführten Transparenzeffekt „Liquid Glass“ zu deaktivieren. Nutzer, die das klassische Erscheinungsbild von macOS 15 bevorzugen, können damit zur vorherigen Darstellung zurückkehren. Ebenfalls neu ist eine Option, die Safari-Lesezeichen wieder in einer verschachtelten Baumstruktur statt in der standardmäßigen Listenform anzeigen lässt.

Darüber hinaus wurde die Bildschirmfoto-Funktion überarbeitet. TinkerTool übernimmt nun exakt die Begrifflichkeiten, die auch Apples eigene Screenshot-App verwendet. Zusätzlich wurde ein Kompatibilitätsproblem mit macOS 26 behoben: Nutzer, die gleichzeitig das PDF-Format und die schwebende Miniaturansicht beim Erstellen von Bildschirmfotos aktiviert hatten, mussten bisher mit Fehlern rechnen. Die aktuelle Version erkennt diesen Konflikt nun automatisch.

Zuletzt hatte TinkerTool im Sommer neue Anpassungsmöglichkeiten für macOS 15 Sequoia eingeführt. Seitdem lassen sich im Finder die Spaltenbreiten dynamisch an die Länge von Dateinamen anpassen, was die Übersicht bei langen Dateinamen verbessert. Zudem wurde der Abstand zwischen den Statussymbolen in der Menüleiste konfigurierbar gemacht.

Kompakte App ohne Risiko

TinkerTool richtet sich an Nutzer, die ihren Mac individualisieren möchten, ohne Sicherheitsfunktionen zu umgehen oder tiefergehende Systemveränderungen vorzunehmen. Die Anwendung speichert Einstellungen nutzerbezogen und ermöglicht jederzeit eine Rückkehr zu den macOS-Standardwerten. Die aktuelle Version 11.2 ist rund vier Megabyte groß und kostenlos über die Webseite des Entwicklers erhältlich.