Mail-App „Edison“ für Mac verfügbar

Die bereits seit geraumer Zeit unter iOS verfügbare Mail-App Edison Mail ist jetzt auch für den Mac erhältlich. Die Entwickler bieten die neue Anwendung in der frühen Version 0.4.6 zum Download an.

Die Edison-Entwickler versprechen Mac-Nutzern einen mit der iOS-Version der App vergleichbaren Leistungsumfang, dazu sollen beispiellose Geschwindigkeit sowie eine einfache und intuitive Mailbox-Verwaltung zählen. Ein integrierter Assistent soll bei der Verwaltung des persönlichen Posteingangs unterstützen und die App wirbt unter anderem mit der Zustellung intelligenter Benachrichtigungen und einer Schlummerfunktion mit automatischer Wiedervorlage eingegangener E-Mails.

Kostenlose Nutzung im Tausch gegen Daten

Mit Blick auf die Nutzung von E-Mail-Anwendungen wie Edison, Airmail oder Spark wollen wir zumindest daran erinnern, dass ihr die Zugangsdaten zu euren E-Mail-Konten an deren Anbieter übermitteln müsst, um den vollen Leistungsumfang dieser Programme zu erhalten. Normalerweise kommuniziert ein E-Mail-Programm direkt mit dem jeweiligen Mail-Server und umgeht dadurch diesen Schritt. Um jedoch die beworbenen Funktionen bereitzustellen, müssen die Anbieter der Apps eure Mails für euch abholen und auf ihren eigenen Servern verarbeiten. Somit verlasst ihr euch auf die Datenschutzversprechen dieser Anbieter und müsst zudem darauf hoffen, dass die Server tatsächlich so gut gesichert sind, wie beworben.

Edison stand in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr in der Kritik. Wobei die damals vom Wall Street Journal publizierten „Enthüllungen“ nur teilweise überraschen konnten. Die Entwickler verweisen in ihren Datenschutzrichtlinien offen auf die Tatsache, dass sie die bei der Analyse der E-Mails erfassten Informationen zumindest teilweise und ohne Personenbezug auch für kommerzielle Angebote ihrerseits verwenden. Das Unternehmen bietet mit Edison Trends umfassende Marktforschungs- und Analysedienste für Unternehmenskunden an.

Versteht uns nicht falsch: Es gibt derzeit keinen Anlass, an der Seriosität von Edison oder den anderen genannten Angeboten zu zweifeln, doch ist vielen Nutzern schlicht nicht bewusst, dass sich die gebotenen Funktionen nur durch eine automatisierte Analyse der empfangenen E-Mails realisieren lassen.