Für Echo Dot und Spot: Nachlass, 2-für-1-Aktion und Dreingabe

Der Online-Händler Amazon hat seine Pläne für den diesjährigen Black Friday bislang noch nicht kommuniziert; lange kann es aber nicht mehr dauern. Darauf lassen die ersten der sogenannten frühen Black-Friday-Angebote schließen, die jetzt in der Kategorie der Amazon-Geräte angeboten werden.

Mit Nachlass und 2-für-1-Aktion

Der Black Friday selbst wird jährlich am dritten Freitag im November begangen und fällt dieses Jahr auf den 22. November 2024. Bis zwei Tage zuvor, also zum 20. November um 17:00 Uhr, offeriert Amazon jetzt mehrere frühe Black-Friday-Angebote, die in typischer Amazon-Manier die smarten Lautsprecher des Konzerns weit unter Wert verkaufen.

Beispiel Echo Dot: Dieser ist im Rahmen der Aktion nicht nur um 26 Prozent auf nur noch 47,98 Euro reduziert. Wer diesen bestellt und an der Kasse den Aktionscode ECHODOT eingibt, erhält einen weiteren Echo Dot ohne Mehrkosten dazu.

Auch mit Dreingabe zu haben

Für 5 Euro zusätzlich kann das Doppelpack auch mit einer weißen Philips Hue Lampe (E27) oder einer schaltbaren Steckdose bestellt werden. Wer zudem noch einen alten Echo-Lautsprecher zu Hause herumliegen hat, kann eine ergänzende Trade-In-Gutschrift erhalten.

Echo Spot mit 2-für-1-Aktion

Ähnliches gilt auch für den Echo Spot aus dem aktuellen Jahr. Der Nachttischwecker mit Farbdisplay, Wetteranzeige und Touchscreen ist mit dem Aktionscode ECHOSPOT ebenfalls in einer 2-für-1-Aktion zu haben. Hier liegt der Preis für beide Lautsprecher zusammen dann bei 97,98 Euro.

Auch die Trade-In-Gutschrift wird geboten. Dreingaben, wie es sie beim Echo Dot gibt, sind beim neuen Spot allerdings nicht zu haben.

Für Amazon-Hardware gilt grundsätzlich die Faustregel, dass diese ausschließlich im Rahmen von Angebotsaktionen erworben werden sollte. Mit Blick auf den Aktionszeitraum dürfte es sich bei den aktuell aufgerufenen Preisen höchstwahrscheinlich um den Tiefstpreis für das restliche laufende Jahr handeln.