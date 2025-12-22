MagentaTV: Günstige Bundles mit Netflix, Disney+ und Apple TV

Die Telekom hat eine neue Werbeaktion für ihr Streaming-Paket MagentaTV-Streaming-Angebot angestoßen. Wer sich auf zwei Jahre verpflichtet, kann sich preislich attraktive Komplettpakete sichern. Die Aktion läuft komplett unabhängig von den Internet- oder Mobilfunkangeboten der Telekom, man muss also kein Vertragskunde sein, um davon zu profitieren.

Die Basis bei allen drei Varianten bildet das Video- und TV-Paket MagentaTV+. Hier ist der Zugriff auf mehr als 180 Live-TV-Sender und darüber hinaus die Nutzung des On-Demand-Angebots der Telekom mit zahlreichen exklusiven Filmen und Serien enthalten. Darauf aufbauend stehen drei verschiedene Streaming-Pakete zur Auswahl: In der kleinsten Variante gibt es nur RTL+ Premium dazu. Bei MagentaTV SmartStream sind zusätzlich die Werbe-Abos von Netflix und Disney+ enthalten.

5 Videodienste für 22,50 Euro im Monat

Preislich am attraktivsten ist allerdings das große MegaStream-Paket. Bei allen drei Paketen bekommt man die ersten sechs Monate kostenlos und bezahlt erst danach den regulären Preis. Auf die vollen zwei Jahre gerechnet, bekommt man mit MagentaTV MegaStream zum Monatspreis von 22,50 Euro zusätzlich zu MagentaTV+ die Standard-Abos von Netflix und Disney+, RTL+ Premium und Apples Videodienst Apple TV. Rechnet man die regulären Einzelpreise, würde dieses Paket mit mehr als 50 Euro pro Monat zu Buche schlagen.

Interessant ist MagentaTV MegaStream spätestens dann, wenn man ohnehin einen IPTV-Anbieter benötigt und zudem regelmäßig auf Angebote wie Netflix, Disney+ oder Apple TV zugreift. Natürlich kann man alternativ zu einem Komplettpaket auch zwischen den Einzelabos springen. Streaming-Bundles wie dieses sind mittlerweile aber im Trend und empfehlen sich für Nutzer, die auf Komfort setzen und dabei dennoch möglichst günstig fahren wollen. Die Nutzung ist dann über die regulären Apps der einzelnen Anbieter möglich.

Videodienste werden stetig teurer

Wichtig ist wie bei allen Abo-Angeboten nur, dass ihr euch einen Kalendereintrag mit der Kündigungszeit setzt. Zwei Jahre sind eine lange Zeit und es ist sinnvoll, nach deren Ablauf die Marktsituation zu prüfen. Allerdings ist eher zu erwarten, dass es bis dahin zumindest bei einem Teil der enthaltenen Dienste weitere Preissteigerungen gibt. So kann man davon ausgehen, dass die im August in den USA erfolgte Preiserhöhung für Apple TV bis dahin auch Deutschland erreicht hat. Für RTL+ werden bereits im Januar höhere Preise erwartet und es wäre ein Wunder, wenn Netflix und Disney+ bis dahin nicht ebenfalls an der Preisschraube drehen.