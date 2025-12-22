Migrationsassistent hilft beim Wechsel von Windows zum Mac

Es dürfte kein Zufall sein, dass Apple vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen noch einmal ausführlich erklärt, wie einfach es ist, persönliche Daten von einem Windows-PC auf einen Mac zu übertragen. Apple dürfte darauf hoffen, dass sich hier und da auch ein Mac unter dem Weihnachtsbaum findet. Preislich sind hier vor allem das MacBook Air und der Mac mini interessant. Apples günstigstes Notebook ist bei Händlern wie Amazon bereits ab 849 Euro erhältlich, während man bei Apple satte 250 Euro mehr bezahlt. Den Mac mini bekommt man ab 579 Euro und damit immerhin 120 Euro günstiger als bei Apple der Fall.

Die von Apple für Mac und Windows angebotenen Migrationsassistenten sollen dafür sorgen, dass Mac-Einsteiger den Wechsel von Windows möglichst schnell und komfortabel erledigen können. Im besten Fall hat man nach Abschluss zwei Computer, die zwar mit unterschiedlichen Betriebssystemen arbeiten, jedoch mehr oder weniger über einen identischen Datenbestand verfügen. Apples Migrationsassistent kopiert Daten wie Kontakte, Kalender und E-Mail-Accounts von einem Windows-PC auf den Mac.

In dem neu von Apple veröffentlichten Video ist die aktuelle Version des Migrationsassistenten zu sehen. Apple passt die Software regelmäßig an die aktuellen Betriebssysteme an.

Möglichst umfassende Importoptionen

Beim Wechsel auf einen Mac lassen sich E-Mails samt zugehöriger Kontoeinstellungen aus Outlook und Windows Mail direkt in die Mail-App übertragen werden. Kontakte werden aus der Windows-App „Personen“, aus Outlook sowie aus dem Kontaktordner im Benutzerverzeichnis in die Kontakte-App übernommen. Auch Termine und Aufgaben aus Outlook wandern so in die Kalender- und Erinnerungen-Apps auf dem Mac.

Nutzer sollen sich zudem nicht um die Übernahme ihrer Medieninhalte kümmern müssen. Podcasts, Hörbücher sowie Filme und TV-Sendungen werden in die jeweiligen Apps für Musik, Podcasts, Bücher oder TV übertragen. Fotos können entweder manuell zur Fotos-App hinzugefügt werden oder der Mac sucht selbstständig nach importierbaren Bildern.