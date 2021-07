iMac M1: Nutzer dokumentieren störende Geräusche

Darauf scheinen auch Erfahrungen anderer Anwender hinzuweisen, so berichten erste Nutzer darüber, dass sie in der Lage sind den Lärm mit der Helligkeitssteuerung des iMac-Displays zu beeinflussen. Eine Beobachtung, die auch Marc gemacht hat. Auch bei seinem M1 lässt ich die Geräusch-Absonderung durch das Regeln der Helligkeit steuern.

Ich habe jetzt schon meinen zweiten M1 iMac erhalten und folgendes Problem: Man hört immer in bestimmten Situationen ein Fiepen vom unteren Rand des Gehäuses. Zuerst hatte ich den Lüfter in Verdacht und ließ den iMac Austauschen. Jetzt beim neuen Modell tritt dies wieder auf aber auch nicht immer, sodass es nicht der Lüfter sein kann. […]

Die neue iMac-Generation , das in sieben Farben angebotene Modell mit Apples M1-Prozessor, hat seit seiner Markteinführung fast ausschließlich gute Rezensionen, lobende Worte und so erstaunte wie zufriedene Performance-Bewertungen auf sich vereinen können.

