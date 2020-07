MagentaGaming: Telekom sucht weitere Beta-Tester

Das Telekom-Angebot MagentaGaming wurde im vergangenen Jahr als geschlossener Beta-Test angekündigt. Jetzt lockert der Anbieter die Zügel und bietet die Möglichkeit zur freien Registrierung an.

MagentaGaming ist ein von der Telekom angebotener Cloud-Gaming-Dienst, bei dem Nutzer zum Start aus mehr als 100 Spielen wählen können. Während der Testphase bleibt das Angebot kostenfrei, allerdings wird ein ausreichend leistungsfähiger Internetanschluss mit 50 MBit/s oder mehr bei der Telekom vorausgesetzt. Auch müssen Nutzer während der Testphase mit weiteren Einschränkungen leben, so ist die Nutzung bislang nur über WLAN oder 5G und dementsprechend nicht für iOS-Geräte möglich.

Die Telekom setzt für MagentaGaming auf ein dezentrales Server-Netz. Die Latenz-Zeiten bleiben dabei in der Regel unter 50 Millisekunden. In der Beta-Phase werden die Spiele in Full-HD mit 60 FPS in Stereo gestreamt. Beim späteren Launch sind auch eine 4K-Auflösung und 5.1 Surround Sound geplant. Einige Spiele können nicht nur im WiFi, sondern zu einem späteren Zeitpunkt der Beta-Phase auch im LTE-Netz gespielt werden. Dank 5G wird die komplette Spiele-Bibliothek zukünftig auch mobil verfügbar sein.