MagentaCLOUD: Neue Mac-App der Telekom verfügbar

Die Größe des in der MagentaCLOUD verfügbaren Speicherplatzes hängt zunächst vom Kundenstatus ab. Das Basisangebot der Telekom umfasst hier 3 GB kostenlosen Speicher, registrierten Kunden stehen automatisch 15 GB Online-Speicherplatz zur Verfügung. Ergänzend dazu bietet die Telekom kostenpflichtige Erweiterungspakete an. Für 100 GB Speicherplatz fallen monatlich 1,95 Euro an, 500 GB kosten 4,95 Euro im Monat, 1 TB Speicherplatz in der Telekom-Cloud ist für monatlich 9,95 Euro zu haben und der Maximal-Tarif mit 5 TB Speicherplatz kostet monatlich 39,95 Euro. Beachtet dabei, dass die Telekom hier anders als konkurrierende Anbieter nicht direkt die Möglichkeit zur monatlichen Kündigung anbietet, sondern eine Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten ansetzt.

Die MagentaCLOUD-Software der Telekom integriert den Zugriff auf den Cloud-Speicher des Providers direkt in die Menüleiste von Apple-Rechnern, auf denen mindestens macOS 11.3 läuft. Über die Einstellungen der App kann man festlegen, welche auf dem Mac vorhandenen Inhalte dauerhaft mit dem Online-Speicher der Telekom synchronisiert werden sollen. Standardmäßig wird hier eine Online-Kopie des im Home-Verzeichnis des Nutzers abgelegten Ordners „MagentaCLOUD“ erstellt, ergänzend lassen sich auch weitere lokal auf dem Mac vorhandene Ordner für den Upload in die MagentaCLOUD auswählen.

