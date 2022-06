Grillfürst G521E Smart: Gasgrill mit Touch-Bildschirm und Lichteffekten

Wer bereits einen vernünftigen Grill auf dem Balkon stehen hat, ist mit einem zusätzlichen Grill-Thermometer mit App-Anbindung auch hervorragend bedient. Gute Erfahrungen haben wir hier mit dem IBT-4XS von Inkbird gemacht. Magnetisch zu befestigen und dank des integrieren Akkus immer ausreichend mit Strom versorgt lässt sich das mit vier Sonden ausgestattete Zubehör gleichermaßen am Grill wie am Backofen verwenden.

Ergänzend zu all diesen Features bietet der neue Smart-Grill von Grillfürst diversen Schnickschnack fürs Auge. So sind die Bedienknöpfe RGB-Hintergrundbeleuchtet und wer möchte, kann das Logo des Herstellers optional als Bodenprojektion zuschalten.

Während wir noch über den Nutzen von Grill-Thermometern mit App-Anbindung diskutieren, will der Anbieter Grillfürst den „ersten digitalen Gasgrill“ verkaufen. Das Grillfürst G521E Smart Grill genannte Gerät verfügt über eine automatische Temperatursteuerung und will den kompletten Grillvorgang weitgehend eigenständig steuern.

