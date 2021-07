Magazin-Flatrate Readly mit Sommer-Testangebot

Readly bietet eine für das iPhone und iPad optimierte Lese-App an. Zudem kann man auch per Webbrowser auf das Angebot zugreifen. Im persönlichen Profil findet man neben dem kompletten Readly-Archiv inklusive Such- und Filterfunktionen einen separaten Bereich mit den eigenen, als Favoriten gespeicherten Magazinen. Über neu verfügbare Ausgaben kann man sich auch per Push-Mitteilung informieren lassen.

Mittlerweile ist es schon zwei Jahre her, seit wir Readly ausführlich vorgestellt haben. Seither hat sich das Angebot nennenswert vergrößert und zu den inzwischen mehr als 5.000 Magazinen kommt auch eine Auswahl von internationalen Tages- und Wochenzeitungen. In Deutschland hat Readly eine Partnerschaft mit dem Axel-Springer-Verlag laufen und bietet Zugriff auf aktuelle Ausgaben von „Bild“, „Welt“ und „BZ“. Darüber hinaus sind aus dem deutschsprachigen Raum die österreichische Tageszeitung „Der Standard“ sowie die Schweizer „SonntagsZeitung“ verfügbar.

