Klarna baut Tarifangebot um: Premium wird teurer

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna baut seine kostenpflichtigen Mitgliedschaften um und erweitert das Modell zugleich um eine günstigere Einstiegsklasse. Künftig reicht die Staffelung von Klarna Everywhere für 4,99 Euro im Monat bis zum Max-Tarif für 44,99 Euro. Deutschland gehört zu den Ländern, in denen die neuen Pakete in den kommenden Wochen schrittweise eingeführt werden.

Klarna ist hierzulande vor allem für das Später-Zahlen-Angebot bekannt

Everywhere ersetzt den bisherigen Core-Tarif und soll vor allem Gebühren vermeiden. Mitglieder können Klarna überall dort einsetzen, wo Visa akzeptiert wird, erhalten eine physische Kreditkarte und Zugriff auf die Einmalkarte.

Klarna Plus kostet 9,99 Euro monatlich und ergänzt unter anderem 0,5 Prozent Cashback auf Klarna-Zahlungen, einen erhöhten Sparzins, Käuferschutz und verschiedene digitale Abonnements.

Premium wird teurer

Die bereits im vergangenen Herbst angekündigten Premium- und Max-Mitgliedschaften werden ebenfalls überarbeitet. Premium kostet künftig 19,99 Euro statt 17,99 Euro im Monat. Dafür steigt das Cashback auf Klarna-Zahlungen auf ein Prozent. Hinzu kommen bis zu zwölf digitale Abos, unter anderem von NordVPN, Headspace, der New York Times, foodora und Blinkist. Reise- und Mietwagenversicherung, zusätzliche Garantieleistungen sowie eine silberne Metallkarte bleiben Teil des Pakets.

Die neuen Klarna-Tarife im Überblick

Klarna Everywhere – 4,99 Euro/Monat: Gebührenfreie Klarna-Nutzung überall dort, wo Visa akzeptiert wird, inklusive physischer Kreditkarte und Einmalkarte.

Gebührenfreie Klarna-Nutzung überall dort, wo Visa akzeptiert wird, inklusive physischer Kreditkarte und Einmalkarte. Klarna Plus – 9,99 Euro/Monat: 0,5 Prozent Cashback auf Klarna-Zahlungen, doppeltes Partner-Cashback, Käuferschutz, Preisgarantie und ausgewählte Abonnements.

0,5 Prozent Cashback auf Klarna-Zahlungen, doppeltes Partner-Cashback, Käuferschutz, Preisgarantie und ausgewählte Abonnements. Klarna Premium – 19,99 Euro/Monat: 1 Prozent Cashback, dreifaches Partner-Cashback, bis zu zwölf Abonnements, Reise- und Mietwagenversicherung sowie Metallkarte.

1 Prozent Cashback, dreifaches Partner-Cashback, bis zu zwölf Abonnements, Reise- und Mietwagenversicherung sowie Metallkarte. Klarna Max – 44,99 Euro/Monat: 1,5 Prozent Cashback, vierfaches Partner-Cashback, bis zu 23 Abonnements, unbegrenzter Lounge-Zugang und erweiterter Reiseschutz.

Max kostet weiterhin 44,99 Euro monatlich. Hier erhöht Klarna das reguläre Cashback auf 1,5 Prozent und bietet bis zu 23 Abonnements. Dazu kommen unbegrenzter Zugang zu Flughafenlounges, fünf Gigabyte Reisedaten per eSIM und eine roségoldene Metallkarte.

Die bisherigen Klarna-Tarife im Überblick

Leistungen im Gegenwert von 6.000 Euro

Klarna beziffert den möglichen jährlichen Gegenwert der enthaltenen Leistungen inzwischen auf bis zu 6.000 Euro. Diese Rechnung setzt allerdings voraus, dass die jeweiligen Abonnements, Versicherungen und Reisevorteile tatsächlich genutzt werden.

In den USA ist Klarna jetzt Apples Leasingpartner.

Die Mitgliedschaften lassen sich laut Klarna ohne jährliche Bindung wechseln. Neukunden zahlen für den ersten Monat Everywhere oder Plus jeweils 0,99 Euro. Für Premium und Max gewährt der Anbieter in den ersten drei Monaten 30 Prozent Rabatt. Parallel dazu erweitert Klarna sein Geschäft bereits seit längerem über klassische Zahlungsdienste hinaus, zuletzt etwa mit dem Hardware-Leasing für Apple-Geräte.