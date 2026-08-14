Mit Fingerabdruck und Matter
Dreame Navo E10: Neues Apple-Home-Türschloss startet günstig
Dreame ist hierzulande vor allem für Saugroboter und andere Haushaltsgeräte bekannt. Jetzt nimmt der Hersteller auch die Haustür ins Visier. Das Navo Smart Lock E10 ist ab sofort in Deutschland erhältlich und kostet zum Start 179 Euro statt regulär 219 Euro.
Für diesen Preis fällt der Lieferumfang vergleichsweise üppig aus. Neben dem eigentlichen Motorschloss gehört ein externes Keypad mit Fingerabdrucksensor zum Paket. Die Tür lässt sich damit per Finger, PIN oder NFC-Karte öffnen. Alternativ stehen die DreameHome-App, Geofencing und weiterhin der klassische Schlüssel zur Verfügung.
Apple Home über Matter over Thread
Für die Smart-Home-Anbindung unterstützt das Navo E10 Matter over Thread und lässt sich dadurch unter anderem in Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings integrieren. Für Matter wird ein entsprechender Thread Border Router benötigt, etwa ein HomePod mini oder ein kompatibles Apple TV 4K. Zusätzlich integriert Dreame WLAN und Bluetooth, sodass für die Nutzung über die hauseigene App kein separater Hub erforderlich ist.
Apple Home Key wird von Dreame dagegen nicht beworben. Wer die Tür ohne Smartphone oder PIN öffnen möchte, greift somit auf den Fingerabdrucksensor oder eine der mitgelieferten NFC-Karten zurück.
Vorhandenes Schloss kann bleiben
Wie bei vielen Nachrüstlösungen wird der vorhandene Schließzylinder nicht ersetzt. Das Navo E10 sitzt auf der Innenseite der Tür und dreht den eingesteckten Schlüssel motorisch. Dreame liefert verschiedene Adapter mit und nennt unter anderem Zylinder von ABUS, EVVA, DOM, KESO und Winkhaus als kompatibel. Eine Not- und Gefahrenfunktion des vorhandenen Zylinders wird vorausgesetzt.
Das außen montierte Keypad ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und soll mit vier AA-Batterien bis zu 18 Monate durchhalten. Das Schloss selbst verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der laut Hersteller innerhalb von zwei Stunden vollständig geladen werden kann. Eine konkrete Laufzeit für das Schloss nennt Dreame bislang nicht.
Zu den weiteren Funktionen gehören einmalige beziehungsweise zeitlich begrenzte Zugangscodes, eine Tür-Offen-Warnung sowie verschiedene Betriebsarten. Ein Pflegemodus kann beispielsweise Angehörige informieren, wenn die Tür mehrere Tage nicht geöffnet wurde, während der Abwesenheitsmodus ungewöhnliche Entriegelungsversuche melden soll.
Das Dreame Navo Smart Lock E10 ist derzeit zum Einführungspreis von 179 Euro direkt beim Hersteller erhältlich.
Das Keypad sieht ja 1:1 wie das vom Aqara-Schloss aus? Haben die etwas mit einander zu tun?
Auch das Motorschloss sieht aus wie das Aqara U200, nur die Drehknopf wurde verändert. Wenn kopieren, dann doch lieber das Nuki Design. Aber ohne HomeKey ohne mich.
Wahrscheinlich selber Hersteller, anderes Innenleben/ Software.
Jetzt schon.
Die sind beide im Xiaomi-Ökosystem
gerne noch in weiß, dann wäre das eine Überlegung wert. die Saugroboter sind qualitativ echt gut.
Wie sieht es bei solchen Nachrüst-Lösungen eigentlich versicherungstechnisch aus? Kann so etwas in Falle eines Einbruchs problematisch werden?
Welche Vorteile sollte deiner Meinung nach der Einbrecher hier haben?
Die Tür ist verschlossen und öffnet sich nur mit entsprechenden Schlüsseln.
Na ja. Ein mechanischer Schlüssel liefert vergleichsweise wenig angriffsfläche im Vergleich zu digitalen Zusatz. Da „eröffnen“ sich doch noch ganz andere Möglichkeiten das ein und das selbe Schloss zu knacken…?
Nach dem mein Danalock mit HomeKit jetzt den Mitnehmer am Schließzylinder abgeschert hat, bin ich auf das Nuki Ultra umgestiegen. Muss schon sagen, es ist deutlich besser. Vor allem reagiert es sofort, das Danalock hat immer lange über HomeKit gebraucht. Und das automatische aufschließen bei Bluetooth Nähe ist genial.
Wettbewerb ist gut! Fortschritt aber nicht erkennbar.
Ist bekannt, ob hier wie bei Aqara, ein Kontozwang besteht, um den Funktionsumfang nutzen zu können?
Im Fall der Fälle drückt in China jemand auf den Knopf und alle Türen gehen auf.
Ist das schon Aluhut?
Ja, ist es.
Weil ich mich auch bei Drittanbieter-Services nicht wohlfühlen liegt mein Vertrauen nur bei Apple Home.
Deshalb verwende ich nur Geräte, die sich dadrin nativ verwenden lassen. Mit diesem Türschloss hier wäre das über Matter gegeben.
Aber ob ein Kontozwang beim Anbieter zum Einrichten vorausgeht ist mir nicht klar. Das ist nämlich ein entscheidendes Detail.
Und ein weiterer großer Klotz… es geht doch mittlerweile schöner…
An einer Biffar-Haustür scheitern diese Lösungen meistens. Oder hat jemand positive Erfahrungen mit diesen Vorrichtungen bei Biffar-Türen mit original Biffarzylindern gemacht?
Habe mir gerade das Aqara für 150€ geholt. Es hat das Eqiva abgelöst. Alle sind begeistert. Es schließt und öffnet viel schneller und durch den Fingerabdruck (der sehr gut funktioniert) braucht man keine App mehr rauskramen. Hatte erst gedacht ich hole mir noch den HomePod Mini damit Homekey funktioniert. Aber das brauchen wir nicht. Fingerabdruck ist Hauptzugangsart und als Fallback noch einen PIN. Achja, Schlüssel geht ja auch noch. Konnte sogar einen NFC Tag, der hier noch rumgelegen hat anlernen.
Kann ich nur bestätigen. Das Aquara U200 ist bei uns schon 2 Jahre im Einsatz. Kein einziges mal Probleme gehabt. Fingerabdruck funktioniert so schnell, unglaublich. Davor hatten wir das Danalock. Das ist jetzt im Keller installiert :-)
Bin mit meinem Switchbot Lock Ultra seit Monaten sehr zufrieden. Oder hat dieses hier Vorteile? Ich empfinde z.B. die Lautstärke des Switchbot als sehr angenehm.
Da bleib ich bei meinem Nuki Pro 5. Gen. Wenn ich nicht paar Monate vorher erst einen neuen Schließzylinder gekauft hätte, wäre es natürlich das Nuki Ultra geworden.
Von den Funktionen und der Optik bisher das Beste (meine Meinung).
4x AA Batterie? Dann muss das Keypad riesig sein im Vergleich zu Nuki.
Kann mir jemand kurz erklären wie ich das bei einer Mietwohnung genau installieren muss und was sich genau ändert bzw. was ich austauschen (Schliesszylinder etc.)?
Bisher habe ich nur Schlechtes über diesen Anbieter gehört und gelesen.