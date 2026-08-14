Dreame Navo E10: Neues Apple-Home-Türschloss startet günstig

Dreame ist hierzulande vor allem für Saugroboter und andere Haushaltsgeräte bekannt. Jetzt nimmt der Hersteller auch die Haustür ins Visier. Das Navo Smart Lock E10 ist ab sofort in Deutschland erhältlich und kostet zum Start 179 Euro statt regulär 219 Euro.

Für diesen Preis fällt der Lieferumfang vergleichsweise üppig aus. Neben dem eigentlichen Motorschloss gehört ein externes Keypad mit Fingerabdrucksensor zum Paket. Die Tür lässt sich damit per Finger, PIN oder NFC-Karte öffnen. Alternativ stehen die DreameHome-App, Geofencing und weiterhin der klassische Schlüssel zur Verfügung.

Apple Home über Matter over Thread

Für die Smart-Home-Anbindung unterstützt das Navo E10 Matter over Thread und lässt sich dadurch unter anderem in Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings integrieren. Für Matter wird ein entsprechender Thread Border Router benötigt, etwa ein HomePod mini oder ein kompatibles Apple TV 4K. Zusätzlich integriert Dreame WLAN und Bluetooth, sodass für die Nutzung über die hauseigene App kein separater Hub erforderlich ist.

Apple Home Key wird von Dreame dagegen nicht beworben. Wer die Tür ohne Smartphone oder PIN öffnen möchte, greift somit auf den Fingerabdrucksensor oder eine der mitgelieferten NFC-Karten zurück.

Vorhandenes Schloss kann bleiben

Wie bei vielen Nachrüstlösungen wird der vorhandene Schließzylinder nicht ersetzt. Das Navo E10 sitzt auf der Innenseite der Tür und dreht den eingesteckten Schlüssel motorisch. Dreame liefert verschiedene Adapter mit und nennt unter anderem Zylinder von ABUS, EVVA, DOM, KESO und Winkhaus als kompatibel. Eine Not- und Gefahrenfunktion des vorhandenen Zylinders wird vorausgesetzt.

Das außen montierte Keypad ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und soll mit vier AA-Batterien bis zu 18 Monate durchhalten. Das Schloss selbst verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der laut Hersteller innerhalb von zwei Stunden vollständig geladen werden kann. Eine konkrete Laufzeit für das Schloss nennt Dreame bislang nicht.

Zu den weiteren Funktionen gehören einmalige beziehungsweise zeitlich begrenzte Zugangscodes, eine Tür-Offen-Warnung sowie verschiedene Betriebsarten. Ein Pflegemodus kann beispielsweise Angehörige informieren, wenn die Tür mehrere Tage nicht geöffnet wurde, während der Abwesenheitsmodus ungewöhnliche Entriegelungsversuche melden soll.

Das Dreame Navo Smart Lock E10 ist derzeit zum Einführungspreis von 179 Euro direkt beim Hersteller erhältlich.