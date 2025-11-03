Finneas komponiert Erkennungsmelodie
Apple TV: Neues Erscheinungsbild für Apples Videodienst
Der als Finneas bekannte Musiker und Produzent Finneas Baird O’Connell hat im Auftrag von Apple eine neue Erkennungsmelodie für Apples Videodienst entwickelt. Damit unterstreicht Apple die im vergangenen Monat angekündigte Umbenennung von Apple TV+ in Apple TV. Die neue Klangmarke wird künftig in Verbindung mit einem ebenfalls neuen visuellen Vorspann allen Eigenproduktionen des Unternehmens vorangestellt.
Das Branchenmagazin Variety hat mit dem Musiker gesprochen und kann ein paar ergänzende Informationen zu dem überarbeiteten Erscheinungsbild von Apples Videodienst beisteuern. So sei das Ganze ein fester Bestandteil der Neugestaltung des Markenauftritts von Apple TV+ beziehungsweise jetzt Apple TV. Begleitend zum neuen Logo habe Apple auch einen neuen Erkennungston in Auftrag gegeben, der kurz, prägnant und zugleich einfach wiedererkennbar sein solle.
Finneas habe drei Varianten des kurzen Stücks entwickelt: Eine etwa fünf Sekunden lange Version für Serienepisoden, eine einsekündige Fassung für Trailer sowie eine längere, rund zwölf Sekunden dauernde Version, die vor Kinofilmen von Apple wie beispielsweise „Killers of the Flower Moon“ eingesetzt werden soll. Alle Varianten folgen dem Künstler zufolge einem minimalistischen Ansatz.
Vom Klavier zur Tonspur
Der Musiker habe die Arbeit an dem Stück in seinem Heimstudio begonnen. Ausgangspunkt sei ein Akkord auf dem Klavier gewesen, den er als hoffnungsvoll, aber zugleich geheimnisvoll empfunden habe. Um den Klang weiterzuentwickeln, habe er verschiedene Instrumente und Effekte kombiniert, wie etwa Klavieraufnahmen, die rückwärts abgespielt wurden, metallische Klänge oder elektronische Basslinien.
Das kurze Musikstück sei anschließend auf das neue Apple-Logo abgestimmt worden. Finneas habe hier mit einer grafischen Animation gearbeitet, deren Bewegungen die musikalische Struktur beeinflusst hätten. Ziel sei ein nahtloser Übergang zwischen Bild und Ton gewesen, der zu Beginn einer Produktion nur für einen Moment wahrnehmbar ist.
Könnte begleitet werden von einem neuen Apple TV-Gerät…
An und für sich ein cooles Design was auch voll in Richtung Cinema & co passt. Jedoch finde ich, es ist vom farbspiel zu nah am Netflix Einspieler dran – nur das sie Streifen verwenden.
Von Stil hat es irgendwie auch Ähnlichkeiten mit dem Intro von NBC und CBS.
Klingt wie Telekom Ton
Dafür hätte es nicht den Bruder von Billie Eilish gebraucht.
Sowas klingt nach nicht viel, ist aber ne Menge Arbeit.
Ja, es ist eine Menge Arbeit und dafür hätte es nicht den Bruder von Billie Eilish gebraucht.
Und? Was willst damit sagen? Bist es ihm neidig? Oder findest du es schlecht, dass es wer Bekannter gemacht hat?
Neidig – das Wort sieht so falsch aus, dass es schon fast eine Vorschau auf die nächste Rechtschreibreform sein könnte…
Hübsch; wirklich sehr schön.
Ich vermisse schon jetzt den alten Intro-Ton. Es war simpel, erkennbar, kraftvoll und perfekt.
Finde ich auch – viel audrucksstärker
Welchen alten Ton meint ihr?
Fand ihn auch besser…aber bestimmt Geschmacksache
Na ja, da war der alte Ton definitiv ergreifender. Der erzeugte einfach schon Vorfreude auf ein tolles Klangerlebnis.
Geht für mich aktuell jedoch nichts über das HBO Intro. Das geht bei mir direkt mit Kopfkino und Erinnerungsschnipseln an richtig gute Serien einher. Erster Gedanke ist bisher immer, jetzt kommt Qualität.
Besser als das alte Intro. Das neue Intro ist übrigens inzwischen aktiv und auch das Umbranding ohne Plus vollzogen
Die Grafik finde ich hübsch, aber der Sound wirkt auf mich nicht passend zur Animation. Außerdem klingt es, als hätte man gerade ein Spiel verloren und könnte es jetzt in der nächsten Runde erneut versuchen.