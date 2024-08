MacWhisper kann transkribierte Texte automatisch übersetzen

Die App MacWhisper ist jetzt auch in der Lage, frisch transkribierte Texte direkt zu übersetzen. Die neue Funktion erweitert den Leistungsumfang der Transkribierungs-App nach Installation des neu verfügbaren Updates auf Version 9.7.

Damit ihr die Funktion benutzen könnt, müsst ihr allerdings ein Benutzerkonto bei dem Übersetzungs-Tool DeepL haben und dort einen sogenannten DeepL API Key generieren. Diese Option steht auch im Rahmen der kostenlosen Nutzung von DeepL zur Verfügung.

In den Einstellungen von MacWhisper findet sich ein neuer Menübereich namens „Translation“. Dort muss zunächst der DeepL-Key eingetragen werden, um die Funktion zu aktivieren. In der Folge lassen sich dann noch verschiedene Vorgaben festlegen, beispielsweise ob die Übersetzung stets automatisch nach einer Transkribierung erfolgt oder welche Sprachen in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden sollen. Standardmäßig wird der von MacWhisper erstellte Text nur übersetzt, wenn man diese Option nach Abschluss der Transkribierung über das Menü der App anwählt.

Wenn ihr einen kostenpflichtigen Pro-Account bei DeepL habt, könnt ihr diese Information ebenfalls hinterlegen und von den damit verbundenen Leistungserweiterungen profitieren.

Diktierfunktion lässt sich auf macOS-Ebene integrieren

Der Entwickler von MacWhisper zeigt sich bereits seit der initialen Veröffentlichung seiner Anwendung extrem aktiv und steuert regelmäßig neue Funktionen bei. Erst vor drei Wochen haben wir über die Einführung einer Diktierfunktion berichtet. Hier ergänzend noch ein vom Entwickler veröffentlichtes Anleitungsvideo dazu.

MacWhisper Dictation Overview from Jordi Bruin on Vimeo.

Im Zusammenhang mit der Diktierfunktion ist zu erwähnen, dass sich diese Option aufgrund der dort strengeren Regelungen nicht in den Einstellungen der im Mac App Store angebotenen Version der App findet und zudem eine Pro-Lizenz der App voraussetzt. Über den Softwarevertrieb Gumroad ist die Pro-Lizenz der App derzeit für 31,20 Euro erhältlich.