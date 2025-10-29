Fürs iPad Pro: Magnetische Gelenkhalterung mit Ladefunktion

Im Anschluss an den Verkaufsstart des neuen iPad Pro mit M5-Prozessor hat der Zubehöranbieter Lululook bestätigt, dass sich seine ursprünglich für das iPad Pro M4 entwickelte magnetische iPad-Halterung mit Gelenkarm auch mit der neuen Version des Apple-Tablets verwenden lässt.

Die Kompatibilität wird nicht nur von der Platzierung des sich auf der Rückseite des iPad Pro befindlichen Multifunktionsanschlusses „Smart Connector“, sondern auch von der Lage der internen Magneten beeinflusst. Diese sorgen dafür, dass sich das iPad sicher auf der Metallplatte der Halterung befestigen lässt.

Beim Kauf eines solchen Zubehörs sollte man auf die vom Hersteller gemachten Angaben zur Kompatibilität achten. Lululook bietet seine magnetische Halterung in vier verschiedenen Ausführungen an. Die Variante für das 13-Zoll-iPad-Pro wird derzeit zu einem reduzierten Preis von 99,98 Euro angeboten.

Solide Befestigung an Tisch oder Bett

Wir haben das Zubehör mit einem iPad Pro M4 als Schreibtischhalterung im Einsatz. Das Tablet findet dabei gleichermaßen als zweiter Bildschirm und als Videoplayer Verwendung. Die Position lässt sich mithilfe von drei jeweils 20 Zentimeter langen Gelenkarmen und einem seitlich und in der Höhe verstellbaren Gelenks direkt an der Halteplatte flexibel anpassen.

Unser iPad hält seine Position dabei bislang absolut stabil. Dafür sorgen in erster Linie die extrem schwergängigen Gelenke der Halterung. Um deren Stellung anzupassen, muss man für unseren Geschmack fast ein wenig zu kräftig ziehen.

Das iPad selbst wird magnetisch auf der Halteplatte befestigt und sitzt dort so, dass die Kameraobjektive ausgespart sind und man es über den Smart Connector auf der Rückseite laden kann. Die entsprechende Ladevorrichtung ist in die Halteplatte des Ständers verbaut und man muss lediglich das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem Netzteil (mindestens 30 Watt) verbinden, um das Tablet in der Halterung mit Strom zu versorgen. Im Lieferumfang sind zudem kleine Plastikclips enthalten, die man als Kabelführung seitlich an die Gelenkarme kleben kann.





