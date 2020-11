Macs mit Apple-Prozessoren: Nur noch eine Start-Tastenkombinationen

Auf den neuen Macs mit Apple-Prozessoren müssen sich Anwender keinen Tastenkombinationen mehr merken, um die macOS-Wiederherstellung einzuleiten, ihr System sicher zu Booten oder die Einstellungen zur Systemintegrität zu editieren.

Während die Tastenkombinationen beim Startvorgang des Mac, die Apple in dem Hilfe-Artikel #HT201255 untereinander gelistet hat, auf Intel-Maschinen weiterhin gültig sind, reicht es auf den neuen M1-Rechnern aus, die An/Aus-Taste beim Startvorgang länger gedrückt zu halten.

Diese startet die M1-Rechner in den Betriebsmodus „macOS-Wiederherstellung“, in dem mehrere Programm und Anwendungen zur Verfügung stehen. So bietet die macOS-Wiederherstellung folgenden acht Optionen an:

Wiederherstellung : Für die Neuinstallation des Mac-Betriebssystems.

: Für die Neuinstallation des Mac-Betriebssystems. Time Machine-Systemwiederherstellung : Für das Einspielen einer vorhandenen Geräte-Sicherung.

: Für das Einspielen einer vorhandenen Geräte-Sicherung. Safari : Um Apples Hilfe-Datenbank bei Fehlern zu durchsuchen.

: Um Apples Hilfe-Datenbank bei Fehlern zu durchsuchen. Festplattendienstprogramm : Um die SSD zu Löschen und zu Partitionieren.

: Um die SSD zu Löschen und zu Partitionieren. Startsicherheitsdienstprogramm : Um die Sicherheitseinstellungen von macOS festzulegen.

: Um die Sicherheitseinstellungen von macOS festzulegen. Terminal : Für Arbeiten auf der Kommandozeile.

: Für Arbeiten auf der Kommandozeile. Volume teilen : Zur Freigabe des Festplatten-Inhaltes an andere Macs.

: Zur Freigabe des Festplatten-Inhaltes an andere Macs. Startvolume: Um das Boot-Laufwerk für den nächsten System-Satrt freizulegen.

Sicherheitseinstellungen weiterhin verfügbar

Auffällig ist, dass die Sicherheitseinstellungen auch auf den neuen M1-Maschinen weiterhin verfügbar sind. Anstatt das System hier komplett abzuriegeln, bietet Apple seinen Nutzern weiterhin an, auf Signatur-Prüfungen beim Start des Betriebssystem zu verzichten.

Apple selbst erklärt alle Optionen der neuen macOS-Wiederherstellung in diesem Hilfe-Eintrag ausführlich. Anwender älterer Intel-Macs finden die Tastenkombinationen beim Startvorgang des Mac hier.