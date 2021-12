(mac)OStalgia: Home-Office in Zeiten des ersten iMac?

Mit (mac)OStalgia hat sich der Grafiker Michael Feeney die Frage gestellt, wie wir vor 20 Jahren mit den durch Corona bedingten Änderungen im Arbeitsleben zurecht gekommen werden. Wenngleich die Präsentation des Grafikdesigners nicht ganz ernst zu nehmen ist, verhilft sie uns nicht nur zu einen netten Ausflug in die Retro-Zeiten von Mac OS 9 und dem ersten iMac, sondern macht in besonderem Maß auch deutlich, wie sich die Technologie über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg entwickelt und dadurch beispielsweise Home-Office erst ermöglicht hat.

Insert

You are going to send email to