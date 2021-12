Apple macht Werbung für die neue Karten-App

Apple rührt die Werbetrommel für seine Karten-App. Hierzulande ist zwar nicht ganz so viel davon zu sehen, doch wurde die Anwendung insbesondere in den USA über das laufende Jahr hinweg stetig aufgewertet. Erst vergangene Woche wurden neue, detaillierte Stadtansichten für Philadelphia hinzugefügt. Apples 3D-Ansichten von Gebäuden stehen mit New York, San Diego, Washington, Los Angeles, San Francisco und in Europa London somit nun in sieben Städten zur Verfügung.

Diese wohl letzte Erweiterung in diesem Jahr nimmt Apple zum Anlass, dem Nachrichtenportal CNN ein Exklusivinterview zu geben. Der für die Karten-App zuständige Produktmanager David Dorn und die für das Design der Anwendung verantwortliche Meg Frost heben dabei besonders auch auf die Vorzüge ab, die Apple Karten ihrer Meinung nach etwa mit den in einigen Städten verfügbaren hoch detaillierten 3D-Ansichten gegenüber der Konkurrenz aufweist.

Grundsätzlich sei der Wandel von den alten, zweidimensionalen Karten hin zur plastischen Darstellung in der aktuellen Version von Apple Maps ein großer Schritt nach vorn. Die überarbeitete Darstellung geht in der Tat auch mit wesentlichen Verbesserungen in der Navigationsansicht einher, so präsentiert sich Apples Karten-App jetzt beispielsweise an Kreuzungen übersichtlicher und erleichtert durch die verbesserte Darstellung der direkten Umgebung die allgemeine Orientierung.

Apple baut damit verbunden mit „Look Around“ auch seine Alternative zu Google Steet View aus. Auf die Verfügbarkeit in den ersten deutschen Städten warten wir hier allerdings weiterhin – sofern dies aufgrund von Datenschutz-Hickhack überhaupt in absehbarer Zeit der Fall sein wird.

Die Apple-Manager preisen ihre Alternative zu Google Maps wenig überraschend in höchsten Tönen an und sehen neben der stetig wachsenden Qualität die Themen Datenschutz und Integration ins Apple-Ökosystem als schlagkräftige Argumente. Auf der Straße scheint dies bislang jedoch nicht mehrheitsfähig und Alternativen wie Google Maps erfreuen sich weiter großen Zulaufs.

Aktuelle Funktionserweiterungen für Apple Maps

Apple hat zu Beginn dieser Woche die letzten Erweiterungen im Leistungsumfang seiner Karten-App nachgetragen. Deutschland ging in dieser Runde leer aus, in Europa profitiert lediglich Italien von der Integration der Echtzeitanzeige im öffentlichen Nahverkehr: