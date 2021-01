macOS-Wiederherstellung auf M1: Mit DFU-Modus und Configurator 2

Apples neue Macs mit den hauseigenen M1-Chips weisen viele Ähnlichkeiten mit den iOS-Geräten des Unternehmens auf. Dazu zählt auch die Option eine Systemwiederherstellung im sogenannten DFU-Modus vorzunehmen. Diese setzt einen zweiten Rechner, die Apple-Anwendung Configurator 2, das Wissen um einen Tastaturkurzbefehl und zehn Minuten freie Zeit voraus.

Um unbedarfte Nutzer an die Hand zu nehmen, hat das auf Apple-Administratoren abzielende Blog mrmacintosh.com mehrere Videos veröffentlich, die nicht nur den Prozess der System-Wiederherstellung dokumentieren, sondern auch den Aufbau und das Booten in den sogenannten DFU-Modus Schritt für Schritt durchgehen.

Tastenkombination erzwingt DFU-Modus

Zudem nennt das Blog einen Tastatur-Kurzbefehl, der in Apple offizieller Dokumentation zum Thema fehlt. So lassen sich Apples neue M1-Macs (das 13-Zoll MacBook Pro 2020, das MacBook Air 2020 und der Mac Mini 2020) mit folgender Tastenkombination dazu zwingen in den DFU-Modus zu booten:

Mac durch Druck auf die Power-Taste einschalten und diese gedrückt halten.

Gleichzeitig die rechte Shift-Taste, die linke ALT-Taste und die linke CONTROL-Taste für 10 Sekunden drücken.

Die drei Tasten nach 10 Sekunden loslassen, die Power-Taste aber so lange weiter gedrückt halten, bis der Mac im Configurator 2 der verbundenen Host-Maschine erscheint.

Zeigt der Configurator 2 auf dem verbundenen Mac (bei diesem darf es sich auch um eine Intel-Maschine handeln) nun den M1-Mac im DFU-Modus an, lässt sich das Mac-Betriebssystem mit Hilfe einer von Apple angebotenen IPSW-Datei frisch installieren. Ähnlich wie bei iPhone und iPad ist eure Aufmerksamkeit dabei nicht gefragt, die Installation verläuft vollautomatisch und ohne grafische Benutzeroberfläche.

Schnelldurchlauf: M1-Restore mit DFU-Modus und Configurator 2

Ausführlich: M1-Restore in 30 Minuten