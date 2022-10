Roborock Q7 Max Plus: Top-Saugroboter mit Absaugstation im Preis gesenkt

Über eBay wird er Roborock Q7 Max Plus aktuell sogar ab 489 Euro angeboten. Wir haben uns oben auf die offiziellen Vertriebskanäle bezogen und können euch keine Erfahrungswerte zu dem hinter dem eBay-Angebot stehenden Anbieter mitgeben. Die Bewertungen sind jedenfalls gut, falls vorhanden könnt ihr eure Berichte dazu könnt ihr gerne in den Kommentaren teilen.

Einzig mit Blick auf die Wischfunktion muss ich zumindest von meiner Seite aus anmerken, dass ich diese im Alltag komplett vergessen habe. Der Aufwand für die regelmäßige Wartung des Wassertanks und des Reinigungstuchs ist in Anbetracht der Tatsache, dass das Tuch nur feucht über den Boden gezogen wird und den meisten Schmutz lediglich verteilt, definitiv zu hoch. Hier hat man einfacher mal schnell von Hand mit einem feuchten Tuch gewischt oder nutzt eine Wischroboter-Modell mit rotierenden Mops – diese saugen dann aber zumindest bislang wiederum nicht so gut.

Während ein Saugroboter an sich schon ein toller Zugewinn im Alltag ist, setzt die Kombination mit einer Absaugstation hier noch einen drauf. Wir haben diese Erfahrung selbst gemacht: Wo man bislang noch kein Problem damit hatte, den integrierten Staubbehälter regelmäßig von Hand zu leeren, kann man den Roboter in Kombination mit einer Absaugstation dann über mehrere Wochen hinweg auch einfach komplett vergessen. Staub, Haare und sonstiger Unrat werden an zentraler Stelle in einem Beutel gesammelt, der abhängig vom täglichen Reinigungsbedarf auch gerne mal mehrere Monate hält.

Der auch als Einzelmodell ohne die kombinierte Absaug- und Ladestation erhältliche Saugroboter ist mit das Beste, was in diesem Bereich aktuell auf dem Markt ist. Die Qualität der Roborock-Sauger kann uns schon seit Jahren überzeugen, insbesondere können die Roboter durch ihre exakte, lasergestützte Navigation und hohe Saugleistung punkten.

Die Kombination aus Saugroboter und Absaugstation haben wir im Sommer ausführlich vorgestellt , damals wurde der Roborock Q7 Max Plus zum Einführungspreis von 599 Euro angeboten und zeitweise wurden für das Gerät in der Komfortausführung auch Preise bis zu 700 Euro abgerufen.

Wenn ihr aktuell eine Saugroboter-Empfehlung braucht, werfen wir den Roborock Q7 Max Plus in die Runde. Das Gerät ist momentan über die offiziellen Vertriebskanäle des Herstellers – Amazon und MediaMarkt – für 549 Euro erhältlich, auf eBay sogar noch günstiger.

