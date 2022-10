macOS Ventura: Probleme mit Mitteilungszentrale und externen Displays

Auch ein altbekannter Fehler aus vorherigen Systemversionen lebt unter macOS Ventura weiter. So tritt das Mac-Problem, bei dem Anwendungsfenster kleiner und nach unten verschoben angezeigt werden, nachdem der Mac aus dem Ruhezustand erwacht, auch unter der neuesten Version des Apple-Betriebssystems weiter auf. Hierbei handelt es sich um ein Problem im Zusammenhang mit externen Bildschirmen an Mac-Desktop-Rechnern und Notebooks.

So sah sich direkt nach dem Start der Beta-Tests von macOS Ventura ein Großteil der Nutzer mit massiven Problemen im Zusammenhang mit der Mitteilungszentrale konfrontiert. Apple konnte hier zwar etliche Fehler ausmerzen, voll und ganz scheint die Mitteilungszentrale und damit verbunden auch die Zustellung von Push-Mitteilungen auf dem Mac allerdings bis heute nicht zu funktionieren. So werden bei einzelnen Nutzern die Push-Mitteilungen nicht im Vordergrund angezeigt, die Mitteilungszentrale friert ein und Widgets lassen sich nicht bearbeiten.

Insert

You are going to send email to