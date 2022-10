Logitech-Tastaturhüllen für das neue iPad lassen sich bestellen

Bei Logitech lassen sich jetzt die ersten Tastaturhüllen für das iPad der zehnten Generation vorbestellen. Der Hersteller will sein Combo Touch Keyboard und sein Slim Folio Keyboard in den neuen Versionen noch in diesem Monat ausliefern. Im November soll dann eine für das neue iPad optimierte Version des Logitech Rugged Folio folgen.

