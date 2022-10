MacBook Air mit M2-Prozessor erstmals im Apple Refurb Store

Im aktuellen Fall bekommt ihr das seit Juli erhältliche MacBook Air mit M2-Prozessor nämlich schon als Neuware deutlich günstiger, als es von Apple gebraucht angeboten wird. Amazon hat den Preis für das Notebook in der Standardausführung mittlerweile um rund 15 Prozent gesenkt und bietet das Gerät für 1.268 Euro statt regulär 1.499 Euro an.

Eine Kaufempfehlung würden wir in diesem Fall allerdings nicht unbedingt aussprechen. Apple betont zwar, dass es die im Refurb Store angebotenen Geräte umfassend getestet und wenn nötig nur mit Originalteilen überarbeitet wurden, bevor sie dort mit voller Garantie zum Verkauf angeboten werden. Es handelt sich dabei aber – auch wenn in der Regeln nicht von Neuware zu unterscheiden – um Rückläufer oder Ausstellungsstücke. Grundsätzlich spricht gegen den Kauf der im Apple Refurb Store angebotenen Geräte sicher nichts und man kann hier ab und an auch durchaus seine Schnäppchen machen, nicht jedoch, wenn die Geräte bei den offiziellen Vertriebspartnern von Apple schon als Neuware billiger zu haben sind.

Aktuell listet Apple das neue MacBook Air im hauseigenen Refurb Store in verschiedenen Gehäusefarben in der kleinen Ausführung mit 256 GB Speicher und einer 8-Core-GPU für 1.349 Euro, die größere Variante mit 512 GB Speicher und einer 10-Core-GPU wird für 1.659 Euro angeboten. Somit kann man bei diesen Geräten 150 Euro beziehungsweise 190 Euro gegenüber dem offiziellen Neupreis sparen.

Das neue MacBook Air gibt sein Debüt im Apple Refurb Store . Erstmals ist jetzt auch das zweite in diesem Jahr vorgestellte Notebook-Modell mit einem M2-Prozessor an Bord generalüberholt und mit Preisnachlass direkt beim Hersteller erhältlich.

