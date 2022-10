Adobe Creative Cloud unter macOS Ventura per Schalter deaktivieren

Eine Übersicht aller Adobe-Hintergrundprozesse findet ihr hier . Werden diese deaktiviert, so kommt es vorrangig in Verbindung mit dem Creative-Cloud-Angebot zu Einschränkungen . Sofern man darüber hinwegsieht sollte man allerdings nicht vergessen, dass auch die Auto-Update-Funktion nicht mehr gewährleistet ist und man sich hin und wieder auf eigene Faust auf die Suche nach Updates machen muss.

Dazu vorweg: Wer die Creative-Cloud-Dienste von Adobe aktiv nutzt, ist in der Regel auf die im Hintergrund laufenden Dienste angewiesen und kann das Thema ignorieren. Einzelkämpfer ärgern sich allerdings oft zurecht über die zwangsweise beim Rechnerstart geladenen Erweiterungen und damit verbunden den Menüpunkt „Creative Cloud“ in der Menüleiste, profitiert man hier doch in der Regel nur durch die automatische Suche nach Updates.

