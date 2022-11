macOS Ventura: Formulare ausfüllen mit Vorschau

Im Modus „Ausfüllen von Formularen“ bietet Vorschau zudem das Redigieren von Inhalten an. Damit lassen sich Textpassagen schwärzen, die ihrerseits vollständig aus den Dokumenten entfernt werden. Darüber ist hier, wie vorher auch schon, der Zugriff auf gesicherte Unterschriften möglich, die sich in das offene Formular einfügen und zur bestmöglichen Platzierung frei skalieren lassen.

Die neue Funktion ist in erster Linie für mit entsprechenden Eingabefeldern vorbereitete PDF-Formulare gedacht und markiert alle Bereiche farbig, in denen eine Texteingabe durch den Anwender erfolgen soll.

So bietet die Werkzeug-Symbolleiste von Vorschau jetzt die Option „Ausfüllen von Formularen“ an, die durch ein kleines, mit drei Punkten gefülltes Rechteck und einen Stift symbolisiert wird.

Insert

You are going to send email to