macOS-Problem: „trustd“-Fehler lässt die Lüfter rotieren

Mac-Besitzer, deren Rechner sich urplötzlich extrem Leistungshungrig zeigen und damit verbunden in regelmäßigen Abständen die Lüfter hochfahren, werfen am besten direkt einen Blick auf diesen Blog-Beitrag von Jeff Johnson. Der Entwickler und Sicherheitsforscher dokumentiert hier ein aktuelles Problem, das sich unabhängig von der Systemversion seit wenigen Tagen auf unterschiedlichen Apple-Rechnern zeigt. Mittlerweile steht zudem ein Lösungsansatz zur Verfügung.

Der auch hier auf Reddit diskutierte Fehler wird offenbar von einem amoklaufenden Systemprozess verursacht. Eigentlich ist der Prozess „trustd“ für die Überprüfung von Zertifikaten zuständig und somit eine wichtige Komponente mit Blick auf die Systemsicherheit. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge scheint in den letzten Tagen allerdings ein damit verbundener Apple-Server korrupte Daten ausgeliefert zu haben. In der Folge hängt sich der „trustd“-Prozess beim Zugriff auf diese Dateien auf und verursacht extreme CPU-Lasten. Der Fehler tritt offenbar regelmäßig in Abständen von fünf Minuten auf, wohl immer dann, wenn der Prozess „trustd“ auf die defekten Daten zugreifen will.

Korrupte Dateien werden neu angelegt

Wie es scheint, konnte Apple mittlerweile serverseitig nachbessern und eine weitere Verbreitung verhindern, allerdings scheint auf den betroffenen Geräten zumindest teilweise ein manueller Eingriff nötig. Am Ende seines Blog-Beitrags beschreibt Johnson dann auch, dass er den Fehler lokal beseitigen konnte, in dem er die betreffenden Dateien im Wiederherstellungsmodus umbenannt hatte, damit sie beim nächsten Systemstart neu angelegt werden. Anschließend sei der Fehler nicht mehr aufgetreten.

Wohlgemerkt solltet ihr euch, wenn ihr selbst Hand anlegen wollt, sehr gut mit den erforderlichen Maßnahmen auskennen. Für zusätzliche Sicherheit hat Johnson die defekten Dateien auch nicht gelöscht, sondern nur umbenannt. So kann man im schlimmsten Fall auch wieder aufs Original zurückgreifen.