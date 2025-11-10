tvOS 26.2: Benutzer ohne Apple-Konto und Kinderprofile möglich

Mit dem nächsten Update für die Software von Apple TV dürft ihr gravierende Änderungen bei der Nutzerverwaltung erwarten. Apple führt nicht nur spezielle Kinderprofile ein, sondern ermöglicht es zudem erstmals auch, Profile auf Apple TV unabhängig von einem Benutzerkonto bei Apple zu erstellen. Die Neuerungen zeigen sich in der vergangenen Woche veröffentlichten ersten Beta-Version von tvOS 26.2 und dürften noch in diesem Jahr für alle Nutzer freigegeben werden.

Die Neuerungen verstecken sich in den Einstellungen „Profile und Accounts“ von tvOS 26.2. Wählt man hier die Option „Neues Profil hinzufügen“ aus, so kann man nun alternativ zur Anmeldung mit einem Apple-Benutzerkonto auch ein lokales Profil erstellen, für das ein einfacher Benutzername genügt. Mit diesem Profil sind dann eigene Empfehlungslisten und Verlaufsinformationen verknüpft, ähnlich wie bei der Profilverwaltung von Disney+.

Profile auf Alter der Kinder abstimmen

Optional kann ein so erstelltes Profil als Kinderkonto markiert werden, was eine Reihe von zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten aktiviert. Standardmäßig schlägt Apple dann vor, nur Inhalte mit einer Altersfreigabe unter zwölf Jahren anzuzeigen. Diese Beschränkungen können, wenn nötig, zusätzlich angepasst werden.

tvOS 26.2 erlaubt es, bei Kinderkonten für TV-Sendungen und Filme separat festzulegen, ob diese Inhalte überhaupt zugelassen sind und welche Alterseinstufungen hier freigegeben werden sollen.

Die zuvor festgelegten Einstellungen wirken sich auf sämtliche von Apple kontrollierten Inhaltsbereiche aus. Bei aktivem Apple-TV-Abo werden in der Folge nur die den Vorgaben für den Kinder-Account entsprechenden Inhalte angezeigt. Das Gleiche ist für andere Bereiche innerhalb der Apple-TV-App der Fall, darunter die allgemeinen Empfehlungen auf der Startseite der App oder die in Apples Store für Filme und TV-Serien angebotenen Inhalte.

Andere Apps bleiben unberührt

Beim Versuch, auf nicht altersgerechten Inhalte von Apple TV zuzugreifen, wird dann eine entsprechende Meldung angezeigt. Andere auf Apple TV installierte Apps werden von diesen Vorgaben nicht berührt. Um den Zugriff darauf zu verhindern, muss man zusätzlich die in tvOS integrierten Inhaltsbeschränkungen aktivieren.

Auf diese neuen Optionen in tvOS 26.2 hat am Wochenende das Apple-Blog MacRumors aufmerksam gemacht.