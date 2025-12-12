Erwachsenen-Modus für ChatGPT kommt im Frühjahr
GPT-5.2 ist da: OpenAI hält die Taktrate hoch
OpenAI hat nach der Freigabe von GPT-5.1 keinen Monat gewartet, bis das nächste große Update für sein KI-System da ist. Die neu vorgestellten GPT-5.2-Modelle weisen deutliche Leistungsverbesserungen gegenüber dem Vorgänger auf, sollen dabei aber den freundlicheren und stärker dialogorientierten Ton beibehalten, der in GPT‑5.1 Instant eingeführt wurde.
GPT-5.2 wird in drei Ausführungen angeboten, von denen die Pro-Variante zunächst zahlenden Nutzern vorbehalten bleibt. Die Modelle Instant und Thinking wurden gestern Abend in einem ersten Schub ebenfalls nur an Abonnenten ausgegeben, stehen nun jedoch für alle Nutzer von ChatGPT bereit.
Drei Varianten: Instant, Thinking und Pro
GPT-5.2 Thinking ist OpenAI zufolge vor allem für anspruchsvolle berufliche Aufgaben vorgesehen. Es soll bei Aufgaben wie der Strukturierung komplexer Inhalte, bei Finanzmodellen und bei der Ausarbeitung von Präsentationen präziser arbeiten und vor allem weniger halluzinieren, als dies bei GPT-5.1 der Fall war.
GPT-5.2 Instant ist dagegen als schnell reagierendes Modell für den täglichen Einsatz gedacht und soll insbesondere bei Recherchen sowie beim technischen Schreiben und Verfassen oder Übersetzungen zuverlässiger arbeiten als frühere Versionen. Zudem eigne es sich besser für Lern- und Orientierungsaufgaben.
Die Variante GPT-5.2 Pro stellt laut OpenAI das bislang intelligenteste und zuverlässigste Modell dar und richtet sich an Nutzer mit besonders komplexen Fragestellungen. In Anbetracht der hochwertigen Ergebnisse sei es hier lohnenswert, auch längere Rechenzeiten in Kauf zu nehmen. Interne Tests hätten eine verbesserte Genauigkeit, weniger gravierende Fehler und eine stärkere Leistung in komplexen Bereichen wie dem Programmieren bestätigt.
Erwachsenenmodus für ChatGPT kommt Anfang 2026
Im Rahmen der Vorstellung der neuen Modelle haben sich die Macher von ChatGPT auch zu dem schon vor einiger Zeit vom Unternehmensgründer Sam Altman angekündigten Erwachsenenmodus geäußert. Dessen Einführung sei für das erste Quartal 2026 geplant.
Hoffentlich hört ChatGPT endlich damit auf, einem ständig nach dem Mund zu reden. Das ist furchtbar. Gemini macht das deutlich besser.
Du musst nur im Bereich Personalisierung den richtigen Prompt eingeben und dann wird auch sowas nicht mehr passieren.
Kannst auch eine passende Persönlichkeit geben in den Einstellung.
GPT wurde von Open AI massiv aufgebessert, vor allem die Netzwerkverbindungen sind Geschichte.
Hä was für Netzwerkverbindungen?
Wahrscheinlich meint er die Ressourcen im Free-Account?
Sie haben auch endlich Bluetooth in GPT eingebohrt; endlich rödeln die Gigahertz nicht mehr unnötig.
Mir scheint es, als ob ChatGPT immer „dümmer“ wird. Mit 3.x konnte ich ChatGPT super als Unterstützung nutzen für CLI Befehle – jetzt mit 5.x ist es grausam – so viele Fehler. Ich habe Schulungen und Zertifikate für gewisse Netzwerk-Produkte und nutze die KI als Unterstützung.
Bei mir das genaue Gegenteil. Bin aber Programmierer. Wird immer besser vor allem im Reasoning.
Habe diese Woche erst versucht mit ChatGPT auf dem Mac einen Kurzbefehl zu erstellen. Absolute Katastrophe. Leider für meinen Bedarf einfach nicht hilfreich genug. Die Härte war, dass nach meiner Kritik an ChatGPT und Dutzenden Hinweisen meinerseits die KI Apple die Schuld gegeben hat, weil Apple Kurzbefehle einfach schlecht gemacht ist. :)