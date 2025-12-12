GPT-5.2 ist da: OpenAI hält die Taktrate hoch

OpenAI hat nach der Freigabe von GPT-5.1 keinen Monat gewartet, bis das nächste große Update für sein KI-System da ist. Die neu vorgestellten GPT-5.2-Modelle weisen deutliche Leistungsverbesserungen gegenüber dem Vorgänger auf, sollen dabei aber den freundlicheren und stärker dialogorientierten Ton beibehalten, der in GPT‑5.1 Instant eingeführt wurde.

GPT-5.2 wird in drei Ausführungen angeboten, von denen die Pro-Variante zunächst zahlenden Nutzern vorbehalten bleibt. Die Modelle Instant und Thinking wurden gestern Abend in einem ersten Schub ebenfalls nur an Abonnenten ausgegeben, stehen nun jedoch für alle Nutzer von ChatGPT bereit.

Drei Varianten: Instant, Thinking und Pro

GPT-5.2 Thinking ist OpenAI zufolge vor allem für anspruchsvolle berufliche Aufgaben vorgesehen. Es soll bei Aufgaben wie der Strukturierung komplexer Inhalte, bei Finanzmodellen und bei der Ausarbeitung von Präsentationen präziser arbeiten und vor allem weniger halluzinieren, als dies bei GPT-5.1 der Fall war.

GPT-5.2 Instant ist dagegen als schnell reagierendes Modell für den täglichen Einsatz gedacht und soll insbesondere bei Recherchen sowie beim technischen Schreiben und Verfassen oder Übersetzungen zuverlässiger arbeiten als frühere Versionen. Zudem eigne es sich besser für Lern- und Orientierungsaufgaben.

Die Variante GPT-5.2 Pro stellt laut OpenAI das bislang intelligenteste und zuverlässigste Modell dar und richtet sich an Nutzer mit besonders komplexen Fragestellungen. In Anbetracht der hochwertigen Ergebnisse sei es hier lohnenswert, auch längere Rechenzeiten in Kauf zu nehmen. Interne Tests hätten eine verbesserte Genauigkeit, weniger gravierende Fehler und eine stärkere Leistung in komplexen Bereichen wie dem Programmieren bestätigt.

Erwachsenenmodus für ChatGPT kommt Anfang 2026

Im Rahmen der Vorstellung der neuen Modelle haben sich die Macher von ChatGPT auch zu dem schon vor einiger Zeit vom Unternehmensgründer Sam Altman angekündigten Erwachsenenmodus geäußert. Dessen Einführung sei für das erste Quartal 2026 geplant.