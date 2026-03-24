macOS Tahoe: Probleme beim Kopieren und Einfügen häufen sich

Probleme mit Copy und Paste begleiten Mac-Nutzer schon seit mehreren Jahren und haben sich mal mehr und mal weniger bemerkbar gemacht. Seit der Freigabe von macOS Tahoe scheinen davon jedoch mehr Nutzer aktiv betroffen.

In Diskussionsforen und auch in Rückmeldungen, die uns erreichen, wird die Vermutung ausgesprochen, dass ein Zusammenhang mit den mit macOS Tahoe erweiterten Funktionen für die Spotlight-Suche besteht. Unter anderem kann man darüber jetzt auch den Verlauf der Zwischenablage einsehen.

Ob dies tatsächlich so ist, können wohl nur Apples Entwickler beurteilen. Somit bleibt Endanwendern vorerst nur die Hoffnung, dass ein kommendes Update die Probleme behebt.

Terminal-Befehl könnte helfen

Alternativ dazu haben wir auf Reddit einen Tipp gefunden, den geplagte Nutzer zumindest einmal ausprobieren können. Der Verdacht richtet sich dabei auf Apples Handoff-Funktion, also die Übergabe von Inhalten zwischen verschiedenen Geräten eines Nutzers, in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Der erste Terminal-Befehl löscht jegliche Handoff-Vorgaben auf Nutzerseite und der zweite startet die Funktion anschließend neu.

defaults delete com.apple.coreservices.useractivityd

killall useractivityd

Falls ihr zu den Betroffenen zählt und die Funktion ausprobiert, hinterlasst gerne euer Feedback in den Kommentaren.

Fällt besonders bei intensiver Nutzung auf

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass lediglich Nutzer die Fehlfunktion bemerken, die häufig mit Tastaturkürzeln und hier insbesondere mit Befehl+C und Befehl+V arbeiten. Beispielsweise schreiben uns Photoshop-Nutzer, dass sie schon automatisch mehrfach den Tastenbefehl zum Kopieren drücken, weil der gewünschte Inhalt bei einmaligem Drücken zu oft nicht in der Zwischenablage landet.

Unabhängig davon noch ein Hinweis für Nutzer, die sich darüber ärgern, dass man in Anmeldeformularen oft nicht mit Kopieren und Einfügen arbeiten kann. Probiert es einfach mal mit der rechten Maustaste und dem darüber erreichbaren Menübefehl für Einfügen, wenn die Tastenkürzel hier versagen.