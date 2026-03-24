Claude übernimmt eigenständig Aufgaben am Computer

Der hinter Claude stehende Anbieter Anthropic hat eine neue Funktion vorgestellt, mit der die KI-Software eigenständig Aufgaben auf einem Computer ausführen kann.

Die Erweiterung befindet sich derzeit in einer Testphase und steht zunächst nur zahlenden Nutzern von Claude Pro und Claude Max zur Verfügung. Die Entwickler der Anwendung verfolgen eigenen Angaben zufolge damit das Ziel, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und Aufgaben automatisiert im Hintergrund erledigen zu lassen.

Claude kann in der Folge selbstständig mit Anwendungen auf dem Computer interagieren. Wenn keine direkte Verbindung zu einem Dienst besteht, ist das System in der Lage, den Bildschirm zu analysieren und Eingaben über Maus und Tastatur auszuführen. Auf diese Weise kann die Software Dateien öffnen, Programme starten oder Internetseiten aufrufen.

Fernsteuerung per iPhone möglich

Damit lassen sich auch die im folgenden Video gezeigten Funktionen zur Fernsteuerung nutzen. Die Eingaben können ortsunabhängig über die Mobil-App von Claude erfolgen.

Laut Anthropic nutzt Claude dabei vorhandene Schnittstellen zu bekannten Diensten stets bevorzugt. Erst wenn solche Verbindungen nicht verfügbar sind, greift das System auf die direkte Steuerung des Computers durch die Analyse des Bildschirms und die Steuerung von Maus und Tastatur zurück. In diesem Modus muss jede Aktion vorab ausdrücklich vom Nutzer bestätigt werden.

Funktion noch in der Testphase

Die Claude-Entwickler weisen darauf hin, dass die neue Funktion noch nicht vollständig ausgereift ist. So könnten insbesondere bei komplexeren Aufgaben Fehler auftreten. Zudem seien verschiedene Sicherheitsmaßnahmen integriert, um unerwünschte Eingriffe oder Missbrauch zu verhindern. Dazu zählen laut den Entwicklern automatische Prüfungen während der Ausführung von Befehlen sowie die Möglichkeit, laufende Vorgänge jederzeit zu unterbrechen.

Nutzern wird empfohlen, die Funktion zunächst nur mit vertrauten Anwendungen zu verwenden und keine sensiblen Daten zu verwenden. Einige Programme sind aus Sicherheitsgründen von vornherein ausgeschlossen. Auch soll die Funktion ausgiebig erprobt werden, bevor über eine breitere Einführung entschieden wird.