macOS Tahoe: Hoffentlich werden auch alte Fehler behoben

Wenn Apple in der kommenden Woche macOS Tahoe vorstellt, hoffen wir, dass sich das Update nicht nur auf neue Funktionen und ein überarbeitetes Design beschränkt. Es wäre schön zu sehen, wenn Apple in diesem Zusammenhang etwas mehr Wartungsarbeit als sonst betreibt und sich mit zum Teil schon seit Jahren vorhandenen Fehlern beschäftigt.

Ärger mit Bluetooth-Verbindungen

Bluetooth-Verbindungen sind ein problematischer Bereich und Apple sollte hier schon allein deswegen ein gesteigertes Interesse daran haben, nachzubessern, weil insbesondere auch das Zusammenspiel mit den AirPods weiterhin nicht optimal ist.

Wer seine AirPods nur mit dem iPhone verwenden will, weiß wovon die Rede ist. Von Apple als Komfortfeature gedacht, wechseln die AirPods eigenständig zwischen dem iPhone und Mac hin und her, was allerdings nicht in allen Situationen zur Zufriedenheit funktioniert.

Die Bluetooth-Einstellungen von macOS sehen zwar die Möglichkeit vor, das sich die AirPods statt ständig automatisch zu wechseln, nur dann mit dem Mac verbinden, wenn sie zuletzt mit diesem verbunden waren. In der Praxis funktioniert dies allerdings nur mangelhaft, insbesondere auch, weil sich diese Einstellung immer eigenständig auf „Automatisch“ zurücksetzt.

Abhilfe für betroffene Nutzer könnte Apple denkbar einfach schaffen. Es fehlt schlichtweg die dauerhafte Einstellungsmöglichkeit „Nicht mit diesem Mac verbinden“.

Bildschirm-Layouts werden vergessen

Eine weitere langjährige macOS-Baustelle ist das Zusammenspiel mit externen Bildschirmen. Schon seit Jahren ärgern sich Mac-Besitzer darüber, dass die Fenstereinstellungen auf extern verbundenen Displays verloren gehen. Insbesondere bekommt Apple das Problem nicht in den Griff, dass ein Teil der Apps – dazu zählen auch Apple-Anwendungen wie Musik oder TV – nachdem der Rechner im Ruhezustand war, verkleinert und verschoben angezeigt werden.

Der Grund hierfür dürfte bei der Kommunikation zwischen dem Bildschirm und dem Rechner liegen, vermutlich erhält der Mac einen falschen Impuls zur Bildschirmauflösung. Das Problem ist keinesfalls auf Bildschirme von Drittanbietern beschränkt, sondern tritt teilweise auch bei direkt mit dem Mac verbundenen Apple-Bildschirmen auf.