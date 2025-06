LG kündigt ersten 5K2K-Thunderbolt-5-Bildschirm an

LG hat mit dem Modell UltraFine 40WT95UF den weltweit ersten 5K2K-Bildschirm vorgestellt, der Thunderbolt 5 unterstützt. Das neue Modell zielt mit seiner 40 Zoll großen Arbeitsfläche insbesondere auch auf Entwickler und sonstige Nutzer, die mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen oder Inhalte aus verschiedenen Quellen gleichzeitig anzeigen müssen.

Das Kürzel 5K2K steht für die spezielle Auflösung von verschiedenen Breitbildmonitoren mit einem Seitenverhältnis von 21:9. So hat der neue LG-Monitor in der Breite die 5.120 Pixel von 5K, bringt es in der Höhe jedoch „nur“ auf 2.160 Pixel. Um ein effizientes Arbeiten über die volle Breite zu ermöglichen, präsentiert sich das Display in der Form leicht gekrümmt. Der Bildschirm ist zudem in der Lage, als Dual-Monitor konfiguriert zu werden. Hier können wahlweise eine Picture-in-Picture-Darstellung ausgewählt oder beide Grafikquellen nebeneinander angezeigt werden.

120 Hz und üppige Anschlussausstattung

LG zufolge sorgen das Display und die darin verbaute IPS-Black-Technologie für außergewöhnliche Klarheit, Kontrast und Farbgenauigkeit. Die flüssige Darstellung von Bewegungen wird zudem durch die Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt.

Über die integrierte Thunderbolt-5-Schnittstelle lassen sich Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Gbit/s realisieren. Insgesamt ist der LG UltraFine 40WT95UF auf der Rückseite mit sechs USB-C-Anschlüssen – einer davon verfügt über eine Ladefunktion für Notebooks – sowie zwei Anschlüssen für HDMI und einem DisplayPort-2.1-Anschluss ausgestattet. Ergänzend dazu finden sich hier noch ein Anschluss für Ethernet und eine Kopfhörerbuchse sowie Anschlüsse für USB-A und USB-C auf der Unterseite des Geräts.

Erst zum Jahresende erhältlich

LG hat den Bildschirm zwar bereits angekündigt, will allerdings erst im vierten Quartal dieses Jahres liefern. Dementsprechend bleibt abzuwarten, ob der Titel „erstes 5K2K-Thunderbolt-5-Display“ tatsächlich bis zur Markteinführung hält. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.499 Euro.