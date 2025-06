WWDC: Neue Funktionen für Notizen, Nachrichten und Musik erwartet

Im Vorfeld der WWDC-Entwicklerkonferenz 2025 verdichten sich die Hinweise auf kleinere, aber praxisnahe Verbesserungen für mehrere Standard-Apps aus Apples Betriebssystemen. Neben den bereits bekannten Änderungen an der Benutzeroberfläche bereitet Apple offenbar auch neue Funktionen für Nachrichten, Musik und Notizen vor. Diese dürften mit den Herbst-Aktualisierungen von iOS und macOS Einzug halten.

Echtzeit-Übersetzungen und Umfragen

Die Nachrichten-App soll unter anderem um automatische Übersetzungen erweitert werden. Eingehende und ausgehende Texte lassen sich damit in Echtzeit übertragen – eine Funktion, die vor allem in mehrsprachigen Konversationen hilfreich sein könnte.

Außerdem soll Apple die Integration von Umfragen testen, wie sie etwa in Telegram oder Slack seit Langem möglich sind. In Kombination mit den KI-Funktionen von „Apple Intelligence“ könnte Apples Nachrichten-App künftig auch automatisch passende Umfragemöglichkeiten vorschlagen.

Animierte Albencover und Markdown-Export

Auch in der Musik-App steht eine visuelle Neuerung bevor: Künftig sollen animierte Albencover nicht nur in Apple Music, sondern auch direkt auf dem iPhone-Sperrbildschirm im Vollbild erscheinen. Die bewegten Grafiken sollen die aktuelle Wiedergabe optisch unterstreichen.

In der Notizen-App arbeitet Apple derweil an einer Exportfunktion für das Markdown-Format. Damit lassen sich Inhalte strukturierter weiterverwenden. Die Funktion richtet sich eher an eine kleine Zielgruppe, könnte die Sicherung von Inhalten der Notizen-App zukünftig aber deutlich vereinfachen.

Welche der geplanten Funktionen direkt zur WWDC vorgestellt und mit den kommenden Betriebssystemversionen freigegeben werden, bleibt offen. Neben den großen Änderungen in Sachen Design und Benutzeroberfläche kümmert sich Apple in diesem Jahr offenbar auch wieder um die Werksanwendungen. Gute Aussichten, finden wir.