macOS Tahoe bringt eine einfache Menüleistenverwaltung

Mit macOS 26 Tahoe erhalten Mac-Besitzer endlich die Möglichkeit, zumindest in gewissem Umfang Einfluss auf die in der Menüleiste angezeigten Symbole zu nehmen. Ein neuer Punkt in den Einstellungen erlaubt es, einzelne Symbole gezielt aus der Menüleiste zu entfernen.

Der Leistungsumfang dieser neuen Option lässt sich allerdings keinesfalls mit den bekannten Apps zur Verwaltung der Symbole in der Menüleiste vergleichen, wie etwa Bartender oder Ice.

Die neue Menüleistenverwaltung von macOS Tahoe eignet sich aber dazu, etwas mehr Ordnung und Übersicht am oberen Bildschirmrand zu schaffen. Vielen Nutzern dürfte es bereits genügen, wenn sie gezielt Anwendungen daran hindern können, sich dort oben festzusetzen. Leider überlassen es nämlich nicht alle Programme dem Nutzer, ob sie ein Symbol in die Menüleiste packen oder nicht. Klassiker sind hier Adobes Creative Cloud und Dropbox.

Unter macOS Tahoe ist es künftig möglich, die Anzeige solcher Menüleistensymbole einfach über die Systemeinstellungen zu verhindern. Der neue Kontrollbereich wird direkt in der ersten Ebene der Systemeinstellungen gelistet und bietet für alle Programme, die sich in der Menüleiste platzieren wollen, separate Schalter an, um diese Funktion jeweils zu deaktivieren.

Konkurrenz für Drittanbieter-Apps?

Die Entwickler von eigenständigen Werkzeugen für die Verwaltung der Menüleiste müssen angesichts dieser Neuerung zwar nicht in Panik ausbrechen, könnten auf lange Sicht aber durchaus Konsequenzen zu spüren bekommen. Es scheint fast wie ein logischer Schritt, dass Apple seine Menüleistenverwaltung nach und nach mit weiteren Optionen ausstattet.

Die von Drittanbietern angebotenen und auf dieses Thema spezialisierten Apps können über das schlichte Ausblenden von Symbolen hinaus in der Regel mit Optionen wie der Möglichkeit zur Sortierung in mehreren Ebenen oder der Bereitstellung von unterschiedlichen „Menüleisten-Sets“ beispielsweise per Kurzbefehl punkten.

Wer lediglich die Symbole in der Menüleiste neu sortieren möchte, kann dies auch ohne zusätzliche Software tun. Mann kann diese einfach bei gedrückter Befehlstaste mit der Maus packen und verschieben.