macOS Sonoma: Safari 17 erkämpft sich mehr Tracking-Schutz

Um gegen das Fingerprinting von Browsern vorzugehen, also die gängige Praxis von Webseiten und Werbern, browserspezifische Daten der Besucher auszulesen, um Nutzer so eindeutig zu identifizieren, wird Safari 17 auf entsprechende Anfragen falsche Kenndaten liefern und die Fingerabdruck-Erstellung zu aktiv verhindern.

Das Browser-Update wird viele Neuigkeiten integrieren und konzentriert sich in diesem Jahr verstärkt auf den Ausbau der bereits starken Anti-Tracking-Vorkehrungen. Dies gilt vor allem für die private Nutzung von Safari. Wer Webseiten in privaten Fenstern ansteuert, der soll sich unter Safari 17 darauf verlassen können, dass Apple hier proaktiv gegen gängige Tracking-Maßnahmen vorgeht.

Insert

You are going to send email to