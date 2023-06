Nanoleaf 4D Screen Mirror animiert Beleuchtung zum Fernsehbild

Mit dem 4D Screen Mirror Kit hat Nanoleaf ein neues Beleuchtungsset im Programm, mit dessen Hilfe sich die Umgebungsbeleuchtung dynamisch an Filme, Fernsehsendungen und Videospiele anpassen lässt. Der Hersteller setzt damit verbunden nicht auf Kooperationen mit Hardware- oder Content-Anbietern, sondern will die Echtzeit-Umsetzung mithilfe einer Kamera realisieren.

Im Lieferumfang des neuen Nanoleaf-4D-Sets ist dementsprechend eine spezielle Kamera enthalten, die über oder unter dem Bildschirm montiert wird und die Bildschirmfarben aufnimmt. Der Hersteller betont damit verbunden, dass dabei keinerlei Aufzeichnungen gespeichert werden und zusätzliche eine magnetische Abdeckung im Lieferumfang enthalten ist, mit der das Objektiv bei Nichtbenutzung verschlossen werden kann.

Die von der Kamera erfassten RGB-Farbwerte des Bildschirms werden dann über einen Controller direkt an die zugehörigen Leuchtmittel übergeben und beeinflussen in der Folge die Umgebungsbeleuchtung rund um das TV-Gerät. Für ein optimales Ergebnis hat Nanoleaf die sogenannte „Smart Remap“-Technologie integriert, mit deren Hilfe sich die Länge von LED-Leuchtstreifen an TV-Geräte mit bis zu 85 Zoll Größe anpassen lässt und die Lichteffekte dann nahtlos darauf abgestimmt werden.

4 Ausgabemodi mit unterschiedlicher Intensität

Nanoleaf 4D kann in vier verschiedenen Ausgabemodi betrieben werden, bei denen die Intensität der Effekte an die Inhalte oder auch die persönlichen Vorlieben angepasst werden kann. Im sogenannten 1D-Modus wird lediglich weißes Umgebungslicht erzeugt, das die Helligkeit des Bildschirms widerspiegelt. Die Stärke der Effekte lässt sich dann stufenweise bis zum 4D-Modus erhöhen, welcher die Farben des Bildschirms dann eins zu eins auf die Nanoleaf-Leuchtmittel spiegelt.

Nanoleaf will sein 4D Screen Mirror und Lightstrip Kit vom 27. Juni an in den untenstehenden Varianten zur Bestellung anbieten. Im Lieferumfang sind dann jeweils ein Lichtstreifen mit vier Eckhalterungen, der benötigte Controller und eine Kamera enthalten.