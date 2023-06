Apple baut Reparaturprogramm aus: Mehr Geräte, neue Werkzeuge und dennoch Kritik

Auch das Reparaturprogramm selbst ist umstritten, da sich dieses lediglich an Privatnutzer und nicht an interessierte Reparaturanbieter richtet.

Neben der Ausweitung des Ersatzteil-Angebotes wird Apple auch die zwingend erforderliche Durchführung der so genannten Systemkonfiguration vereinfachen. Dabei handelt es sich um ein Software-Verfahren, das Geräte und Ersatzteile aneinander bindet und so dafür sorgt, dass deren Nutzung nicht von andauernd eingeblendeten Warnmeldungen begleitet wird.

Neben der Unterstützung für die iPhone-Neuerscheinungen des vergangenen Jahres werden auch mehrere Mac-Modelle neu in das Reparaturprogramm aufgenommen. Anwender sollen die Möglichkeit bekommen neuere Modelle des MacBook Air (M2, 13 Zoll) und des MacBook Pro (Modelle mit M2-Pro- und M2-Max-Prozessor) in Eigenregie zu reparieren.

