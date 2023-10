macOS Sonoma: Nutzer klagen über Bluetooth-Aussetzer

Die Probleme treten teils mehrfach am Tag, dann aber auch wieder erst mit ein paar Tagen Abstand auf und äußern sich in einem kompletten Verbindungsabbruch. Wenige Sekunden später funktionieren die Geräte wieder wie sie sollen, teilweise taucht in diesem Zusammenhang auch das zugehörige „Bluetooth-Gerät verbunden“-Symbol auf dem Bildschirm auf.

Die Problematik muss definitiv mit dem Update auf macOS 14 Sonoma zusammenhängen, da in allen Berichten einstimmig die Rede davon ist, dass das Hardware-Setup nicht verändert wurde und die Geräte vor dem Update ohne jegliche Probleme funktioniert haben. Auch eine Inkompatibilität mit Software von Drittanbietern kann ausgeschlossen werden, so scheinen Fremdprodukte wie MX-Mäuse von Logitech ebenso betroffen wie die neueste Version von Apples Magic Keyboard.

Bei macOS Sonoma läuft in Verbindung mit externen Bluetooth-Geräten noch nicht alles so, wie man es sich wünschen würde. Anwenderberichten zufolge bricht die Verbindung zu Eingabegeräten wie Maus oder Tastatur ohne nachvollziehbaren Grund immer mal wieder für kurze Zeit ab.

