Aufbausimulation „Terra Nil“ startet auf dem Mac

Mit „Terra Nil“ verfolgen die in Südafrika ansäßigen Entwickler Free Lives ein gleichermaßen außergewöhnliches wie zeitgemäßes Konzept. Im Stil einer Aufbausimulation soll man hier nicht für zerstörte Natur und maßlose Stadtentwicklung sorgen, sondern ist umgekehrt dazu angeleitet, karge Böden in fruchtbares Land zu verwandeln und neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen.

Insert

You are going to send email to