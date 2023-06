macOS Sonoma: Mail-Plugins werden nicht mehr geladen

Zwar hat Apple zur Abkündigung der Plugin-Funktion im Jahr 2021 so genannte Mail-Extensions als Alternative für betroffene Entwickler vorgestellt, diese bieten jedoch nur einen Bruchteil der Funktionalität klassische Plugins an und kommen für umfangreiche Projekte offenbar nicht infrage.

Bislang bot Apple interessierten Entwicklern hier eine Schnittstelle an, mit der sich Erweiterung für Apples E-Mail-Applikation direkt in die werksseitig vorinstallierte E-Mail-Anwendung Laden ließen.

Bereits zur Vorstellung von macOS 11 Big Sur im Jahr 2021 kündigte Apple an, in einer der nächsten Betriebssystem-Aktualisierungen keine Unterstützung mehr für die Nutzung so genannter Mail-Plugins anbieten zu wollen.

