Google vor Kartellverfahren: Europa soll noch diese Woche zuschlagen

Und die 225 Milliarden US-Dollar spielen eine wichtige Rolle: Sind in den Verfahren der Europäischen Union doch Strafzahlungen in Höhe von bis zu 10 Prozent des jährlichen Umsatzes möglich.

Google und die Kartellwächter der Kommission würden sich damit einmal mehr im Konflikt um die Auslegung der EU-Kartellvorschriften gegenüberstehen, die in den zurückliegenden Jahren bereits für Strafzahlungen in Höhe von rund acht Milliarden Euro gesorgt haben.

Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg , der sich auf eine Vorabversion der so genannten Beschwerdepunkte bezieht, die bereits in dieser Woche zur formellen Eröffnung eines Kartellverfahren eingesetzt werden könnten.

