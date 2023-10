macOS Sonoma: Link-Vorschau in Mail per Einstellung deaktivieren

Mit macOS 14 Sonoma hat Apple endlich auch auf die Kritik an der im vorigen Jahr eingeführten automatischen Link-Vorschau in E-Mails reagiert. In der neuesten Version von Apples hauseigener Mail-App haben Nutzer die Möglichkeit, die Funktion per Mausklick zu deaktivieren.

Die automatische Link-Vorschau in Apple Mail hat im Anschluss an die Veröffentlichung von macOS 13 im vergangenen Jahr nicht alle Mac-Besitzer begeistert. Sobald eine Internetadresse in eine E-Mail einkopiert wird, und diese nicht in Text eingebunden, sondern separat in einer eigenen Zeile steht, generiert Apples Mail-App automatisch eine grafische Vorschau der Ziel-Webseite. Das kann ganz nett sein, aber insbesondere wenn man mehrere Adressen per E-Mail verschicken will, durchaus auch stören.

Abhilfe konnte man hier bislang nur auf Umwegen schaffen, beispielsweise indem man dem einkopierten Link ein Leerzeichen oder dergleichen voranstellt. Eine dauerhafte Lösung ließ sich mithilfe einer modifizierten Einstellungsdatei realisieren, die entsprechende Anleitung hatten wir seinerzeit hier veröffentlicht.

„Link-Vorschau“-Einstellung in Apple Mail

Mit dem mit macOS Sonoma verbundenen Update für die Mail-App hat Apple die Wünsche der durch diese Funktion genervten Mac-Besitzer nun endlich erhört und bietet ab Werk eine einfache Möglichkeit für das Deaktivieren der Link-Vorschau an.

Ihr findet die neue Option in den Einstellungen der Mail-App auf dem Mac und dort im Bereich „Verfassen“. Wer auf die automatische Link-Vorschau verzichten will, muss dort lediglich den Haken beim Eintrag „Link-Vorschauen hinzufügen“ entfernen. In der Folge lassen sich Internetadressen in E-Mail-Entwürfe einfügen, ohne dass damit verbunden eine Miniaturansicht oder dergleichen der entsprechenden n Webseite generiert wird. Umgekehrt kann man die Funktion auch jederzeit wieder über die Einstellungen von Apple Mail aktivieren.

Die alten Workarounds wie das Voranstellen von Leerzeichen oder Bindestrichen funktionieren übrigens weiterhin und können dann verwendet werden, wenn ihr nicht generell auf die Link-Vorschau verzichten wollt.