Link-Vorschau im Mail-Programm von macOS dauerhaft abschalten

Achtet dabei zum einen darauf, dass ihr die Datei mit Namen „Mail.plist“ vor dem Speichern in „reinen Text“ umwandelt – die Option findet sich in der mit macOS ausgelieferten App TextEdit im Menü „Format“. Zudem müsst ihr darauf achten, dass ihr den genannten Pfad „/Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/Mail.plist“ dann nicht von einer Benutzer-Library aus verfolgt, sondern diesen von der Macintosh HD aus geht. Die letzten beiden Verzeichnisse müssen dabei in der Regel noch hinzugefügt werden.

Wer generell auf die automatisch erstellte grafische Link-Vorschau in E-Mails verzichten will, kann eine entsprechende Einstellung Voreinstellungsdatei erstellen. Die Anleitung stammt von einem genervten Mac-Besitzer, der das Verhalten von Apples Mail-Programm beim Verfassen einer E-Mail analysiert und dabei festgestellt hat, dass das Programm standardmäßig abfragt, ob die „RichLinks“ deaktiviert wurden.

Kurz zur Erinnerung: Seit macOS Ventura werden in eine E-Mail eingefügte Internetadressen, die nicht in sonstigen Text eingebunden sind, automatisch als grafische Vorschau angezeigt. Diese Funktion kann insbesondere wenn man häufiger und dann vielleicht auch gleich noch mehrere Links gleichzeitig verschickt werden, nicht nur störend sein, sondern die E-Mail auch unübersichtlich machen.

Es gibt eine gute Nachricht für alle Mac-Besitzer, die sich an der automatischen Link-Vorschau in Apple Mail stören. Zwar weigert sich Apple auch mit macOS 13.3 weiterhin konsequent, sein Mail-Programm für den Mac um einen entsprechende Grundeinstellung zu erweitern, Nutzer können diese Vorgabe nun aber mit wenig Aufwand selbst hinterlegen.

