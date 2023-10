Apple Vision Pro: Massenmarkt-Modell wohl ohne EyeSight

Noch bevor Apple seine Datenbrille, die so genannte Apple Vision Pro, Anfang Juni im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz offiziell präsentierte, wurde in der Gerüchteküche über ein weiteres Modell gemunkelt, das sich bereits in der Entwicklung befinden soll.

Apple, so die Theorie, würde mit einem teuren Alleskönner in den Markt starten, der Early Adopter begeistern, Entwickler mit allen wichtigen Funktionen ausstatten und den Anwendern den Mund wässrig machen würde. Etwas später würde dann eine weitere Variante der Apple Vision (vielleicht ohne „Pro“) folgen, die auf einige Funktionen verzichten, dafür aber einen günstigeren Verkaufspreis realisieren würde.

Wohl ab 4.100 Euro

Die Apple Vision Pro soll bekanntlich ab 3.499 US-Dollar angeboten werden – setzt man hier Apples regulären Währungskurs an, dann entspräche dies einem europäischen Verkaufspreis von etwa ~4.100 Euro. Dass sich mit einem solchen Preisschild keine Verkaufsrekorde einstellen werden, versteht sich von allein.

Entsprechend soll Apple planen, eine abgespeckte Variante der Apple Vision Pro anzubieten, die für deutlich weniger Geld erhältlich sein könnte. Intern soll Apple Verkaufspreise zwischen 1.500 und 2.500 US-Dollar anpeilen, was Euro-Preisen von 1.800 Euro bis 3.000 Euro entsprechen würde.

Ohne EyeSight und M-Chip

Um diese Einsparungen zu realisieren, könnte Apple auf das so genannte EyeSight-Feature verzichten, also auf das nach außen gerichtete Display, das die Augen der Vision-Pro-Nutzer anzeigt, um zu signalisieren, ob diese gerade ansprechbar oder mit ihren Apps beschäftigt sind.

Ebenfalls dem Rotstift zum Opfer fallen könnte der verbaute M-Chip, der auch in Apples Macs zum Einsatz kommt. Dieser könnte in einem günstigeren Modell der Apple Vision Pro durch einen iPhone-Chip ersetzt werden.

Neben der abgespeckten Version der Apple Vision Pro sollen Apples Ingenieure bereits an der zweiten Generation der Datenbrille arbeiten, die leichter und etwas kleiner ausfallen soll. Apple Vision Pro soll Anfang 2024 in den amerikanischen Handel kommen.