Crime-Comedy: Neue Staffeln von „Afterparty“ und „Only Murders“

Anfang vergangenen Jahres war bei Apple TV+ die erste Staffel der Crime-Comedy The Afterparty zu sehen. Wer die Serie gesehen hat, erinnert sich sicher noch an das außergewöhnliche Konzept: Jede der acht Episoden behandelt den Abend, an dem es im Verlauf einer Party ein Todesopfer gab, aus der Perspektive einer anderen der anwesenden Personen.

Mit Blick auf den in Kürze anstehenden Start der zweiten Staffel von „The Afterparty“ hat Apple nun den immerhin zweieinhalb Minuten langen offiziellen Trailer für die Fortsetzung veröffentlicht. Diesmal sorgt ein ermordeter Bräutigam dafür, dass eine Hochzeitsfeier platzt und einmal mehr werden die Ereignisse um den Todesfalls jede Folge für sich aus der Perspektive eines anderen Teilnehmers betrachtet.

Die Staffel zwei von „The Afterparty“ startet am 12. Juli auf Apple TV+

„Only Murders in the Building“ ab August mit neuen Folgen

Ins gleiche Genre lässt sich auch die auf Disney+ erschienene Serie „Only Murders in the Building“ packen, in der Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez ihre unkonventionellen Mordermittlungen durchführen. In der nächsten Staffel wird wird die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep die Besetzung der Serie erweitern.

„Only Murders in the Building“ ist bereits mit zwei Staffeln auf Disney+ verfügbar und wird am 8. August in der dritten Staffel ergänzen.