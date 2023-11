macOS Sonoma 14.1 protokolliert Feuchtigkeit in USB-C-Ports

Bei der Verwendung von iPhone oder iPad kann es schon seit mehreren Jahren passieren, dass eine Warnmeldung auf Feuchtigkeit im Lightning- und nun auch im USB-C-Anschluss hinweist und dessen Verwendung in der Folge vorübergehend nicht möglich ist. Auslöser für diesen Vorgang ist ein Hintergrundprozess namens „liquiddetectiond“, der mit macOS Sonoma 14.1 nun auch auf dem Mac aktiv ist.

Das Apple-Blog 9to5Mac macht auf diese versteckte Funktionserweiterung aufmerksam und weist damit verbunden darauf hin, dass Apple auf dem Mac scheinbar jedoch keine vergleichbaren Systemmitteilungen plant, sondern es lediglich darum geht, den Status der einzelnen USB-C-Anschlüsse zu überwachen und eventuelle Flüssigkeitsvorfälle zu protokollieren.

Derartige Informationen können Relevanz erhalten, wenn es um Reparaturen und Garantieansprüche geht. Apple verbaut seither schon zahlreiche Flüssigkeitssensoren (sogenannte LCIs) in seinen Notebooks, um Flüssigkeitsschäden zu erkennen. Der Hersteller weist nämlich in einem eigens zu diesem Thema veröffentlichten Support-Dokument ausdrücklich darauf hin, dass dergleichen weder durch die Herstellergarantie noch durch die Zusatzversicherung AppleCare abgedeckt ist. Allerdings besteht im Rahmen der erweiterten Versicherungsleistungen von AppleCare+ Schutz vor unabsichtlicher Beschädigung auch in solch einem Fall.

Apples LCIs oft Grund für Garantieverweigerung

Die klassischen Flüssigkeitssensoren von Apple zeigen den Kontakt mit Wasser durch eine Verfärbung an. Apples Techniker verweigern in solch einem Fall beispielsweise Reparaturen auf Basis der gewöhnlichen Produktgarantie. Allerdings gab es diesbezüglich regelmäßig auch Beschwerden von Kunden, die behaupteten, dass ihr Mac zu keinem Zeitpunkt in Kontakt mit Wasser gekommen sei. Die Vermutung liegt nahe, dass die Sensoren in zumindest einigen Fällen fälschlicherweise oder auch aufgrund von für den Nutzer nicht wahrnehmbaren Beeinträchtigungen wie einer Veränderung der Luftfeuchtigkeit oder dem Auftreten von Kondenswasser ausgelöst haben.